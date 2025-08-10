Φωτιά στην Νεάπολη Αγρινίου: Κάηκαν 30 στρέμματα - Ζημιές σε θερμοκήπια

30 στρέμματα αγροτικής έκτασης υπολογίζεται ότι έκαψε η φωτιά που κινητοποίησε την Πυροσβεστική το απόγευμα της Κυριακής, στη Νεάπολη Αγρινίου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των εθελοντών, όπως επίσης και των μηχανημάτων ΟΤΑ.

Βέβαια, δεν αποφεύχθηκαν οι ζημιές καθώς οι φλόγες έκαψαν ελαιόδεντρα ενώ μερικώς κάηκαν και θερμοκήπια που βρίσκονται κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, όπως αναφέρει το agriniopress.gr.

