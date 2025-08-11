Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα, από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Η οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σημειώθηκε επί της λεωφόρου Ποσειδώνος του δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν πέντε Πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ έρευνα για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.