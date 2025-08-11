Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα, από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο.
Η οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σημειώθηκε επί της λεωφόρου Ποσειδώνος του δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν πέντε Πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ έρευνα για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:36 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 11 Αυγούστου
02:28 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός στο Αντίρριο - Αισθητός και στην Πάτρα
23:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Ναυαγοσώστης έσωσε δυο γυναίκες στα Αραχωβίτικα
09:16 ∙ WHAT THE FACT