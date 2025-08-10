Καρδίτσα: Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή φορτηγού - Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου στην Καρδίτσα στο ύψος της περιοχής Αμυγδαλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr ένα φορτηγό που μετέφερε άχυρα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Ο 59χρονος οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Κ.Υ. Μουζακίου και από εκεί στο Νοσοκομείο Καρδίτσας.

