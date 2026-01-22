Φουντώνουν πάλι οι φήμες για την υγεία του Τραμπ: Εμφανίστηκε με μελανιές στο χέρι στο Νταβός

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στις 22 Ιανουαρίου 2026 στο Νταβός της Ελβετίας.

Φουντώνουν και πάλι οι φήμες για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε με μελανιές στο αριστερό του χέρι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθύνθηκε σε ηγέτες και αξιωματούχους από όλο τον κόσμο, μετά την τελετή υπογραφής για την ίδρυση του Συμβουλίου Ειρήνης, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στην Ελβετία.

Έχει γίνει γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, από την οποία οι φλέβες δυσκολεύονται να επιστρέψουν το αίμα στην καρδιά λόγω δυσλειτουργίας των βαλβίδων και αυτό με την σειρά του μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο και αποχρωματισμό στους αστραγάλους και τα χέρια. Σύμφωνα με ειδικούς, η ασθένεια αυτή παρατηρείται κυρίως σε άτομα άνω των 70 ετών και κάθε χρόνο αναφέρονται περισσότερες από 200.000 περιπτώσεις.

Ο Τραμπ διαγνώστηκε με την ασθένεια τον Ιούλιο του 2025, αφού παρατήρησε ένα ελαφρύ πρήξιμο στο χέρι του, όπως είχε ανακοινώσει ο Λευκός Οίκος.

Δείτε τις φωτογραφίες από το Νταβός:

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στις 22 Ιανουαρίου 2026 στο Νταβός της Ελβετίας. Getty Images

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στις 22 Ιανουαρίου 2026 στο Νταβός της Ελβετίας. Getty Images