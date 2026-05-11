Αγωνία για την Μπόνι Τάιλερ - Υπέστη ανακοπή ενώ την έβγαζαν από το τεχνητό κώμα

Η Μπόνι Τάιλερ χρειάστηκε να «επαναφερθεί στη ζωή» μετά από καρδιακή ανακοπή όταν οι γιατροί προσπάθησαν να τη βγάλουν από το καταστολή σε νοσοκομείο του Αλγκάρβε.

Το ιατρικό επεισόδιο οδήγησε σε επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της τραγουδίστριας στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, μετά από σωτήρια χειρουργική επέμβαση για ρήξη σκωληκοειδούς, σύμφωνα με την έγκυρη πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manhã.

Η Ουαλής τραγουδίστρια, 74 ετών, θα παραμείνει σε τεχνητό κώμα σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο του Φάρο μέχρι οι γιατροί να καταφέρουν να ελέγξουν τη «σοβαρή λοίμωξη» από την οποία πάσχει, που προκλήθηκε από διάτρηση εντέρου, αναφέρει η εφημερίδα.

Ο μακροχρόνιος φίλος της, Λιμπέρτο Μεαλά, δήλωσε ότι οι γιατροί εμφανίζονται «αισιόδοξοι» πως μπορεί να αναρρώσει πλήρως, παρά την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης.

Νέες λεπτομέρειες έχουν έρθει στο φως για τα προβλήματα υγείας της Τάιλερ, τα οποία φέρεται να οδήγησαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης.

Ο κ. Μεαλά, που γνωρίζει την τραγουδίστρια από τη δεκαετία του ’80, όταν εκείνη είχε εξοχική κατοικία στο Αλγκάρβε, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα: «Άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Λονδίνο και πήγε σε γιατρό για εξετάσεις, αλλά δεν εντοπίστηκε κάτι εκεί.

Αποφάσισε να ταξιδέψει στο Αλγκάρβε, όπου άρχισε να αισθάνεται έντονο κοιλιακό πόνο.

Δύο μέρες αργότερα πήγε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, το οποίο τη μετέφερε επειγόντως στο νοσοκομείο του Φάρο, επειδή η σκωληκοειδής της είχε σπάσει και χρειαζόταν άμεση επέμβαση».

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Τάιλερ, η οποία φέρεται να άρχισε να αισθάνεται άρρωστη περίπου πριν από έναν μήνα, έμεινε κατάκοιτη για δύο ημέρες στο σπίτι της στο Αλγκάρβε, πριν ο σύζυγός της, Ρόμπερτ Σάλιβαν, τη μεταφέρει στο ιδιωτικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Φάρο.

Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας είχε αναφέρει την περασμένη Πέμπτη ότι είχε τεθεί σε κώμα «για να βοηθηθεί η ανάρρωσή της», μετά από αναφορές για ρήξη σκωληκοειδούς.

Μία ημέρα νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι υποβλήθηκε σε επείγουσα εντερική χειρουργική επέμβαση.

Η κατάσταση της υγείας της θεωρήθηκε αρχικά «σταθερή», όμως στη συνέχεια επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα τη μεταφορά της στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Καρδιακή ανακοπή είναι μια επείγουσα ιατρική κατάσταση κατά την οποία η καρδιά σταματά ξαφνικά να αντλεί αίμα, οδηγώντας σε απώλεια συνείδησης και διακοπή της παροχής οξυγόνου σε σώμα και εγκέφαλο.

Η ρήξη σκωληκοειδούς είναι επίσης σοβαρό ιατρικό περιστατικό που απαιτεί άμεση χειρουργική επέμβαση και αντιβιοτικά, καθώς η μόλυνση μπορεί να αποβεί μοιραία.

Η λοίμωξη που προκύπτει από τη ρήξη μπορεί να εξαπλωθεί στην κοιλιακή κοιλότητα, προκαλώντας επικίνδυνες επιπλοκές.

Ο φίλος της τραγουδίστριας ανέφερε επίσης ότι ο σύζυγός της παραμένει συνεχώς στο πλευρό της στο νοσοκομείο.

Θαυμαστές της έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους στα κοινωνικά δίκτυα, στέλνοντας μηνύματα ευχών για ταχεία ανάρρωση.