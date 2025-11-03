Ένωση αστυνομικών μήνυσε όλους τους ψυχιάτρους της Αττικής

Σε προκαταρκτική εξέταση καλεί η Δικαιοσύνη όλους τους ψυχιάτρους της Αττικής, οι οποίοι έχουν εφημερεύσει από 01/02/2024, δηλαδή τους τελευταίους 21 μήνες, για να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπράξει το αδίκημα «της παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή» και της «έκθεσης ασθενών σε κίνδυνο».

Τη διαδικασία προανάκρισης ξεκίνησε μετά από μήνυση που κατέθεσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής σε βάρος όλων των ψυχιάτρων της Πολυδύναμης Μονάδας Ψυχικής Υγείας (πρώην Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής), που εφημέρευαν από 01/02/2024. Η μηνυτήρια αναφορά και η κλήση για προκαταρκτική εξέταση βασίζεται στην εγκύκλιο του υφυπουργού Υγείας, Δημήτρη Βαρτζόπουλου και στο έγγραφο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής με θέμα: «Εκτέλεση Εισαγγελικών Παραγγελιών - Διαδικασία ακούσιων νοσηλειών φερόμενων ως ψυχικά ασθενών σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ), «πρόκειται για απαράδεκτη, πρωτοφανή στα χρονικά, ενέργεια που ποινικοποιεί την άσκηση της ψυχιατρικής και στοχοποιεί τους ψυχίατρους των δημόσιων ψυχιατρικών κλινικών για τις τραγικές ελλείψεις σε διαθέσιμες κλίνες, αποτέλεσμα της αντιδραστικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που συρρίκνωσε δραματικά τη δημόσια δευτεροβάθμια ψυχιατρική περίθαλψη, παράλληλα με τη γιγάντωση των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών οι οποίες διαθέτουν πενταπλάσιο αριθμό κρεβατιών συγκριτικά με τις ψυχιατρικές κλινικές του δημόσιου συστήματος υγείας».

«Εκρηκτική και επικίνδυνη κατάσταση»

Η ΟΕΝΓΕ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη μήνυση της ένωσης αστυνομικών και την κλήση σε προκαταρκτική εξέταση, επιρρίπτοντας ευθύνες στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, «για την εκρηκτική και επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί».

«Είναι υπόλογοι για την οδύσσεια των ασθενών που περιπλανώνται ώρες ακόμα και μέρες από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από τη μία πόλη στην άλλη ή παραμένουν στα αστυνομικά τμήματα σε συνθήκες που καταλύουν κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας μέχρι να βρεθεί διαθέσιμο κρεβάτι για νοσηλεία.

»Είναι υπόλογοι για το γεγονός ότι οι ψυχίατροι των δημόσιων νοσοκομείων αντιμετωπίζονται σαν αποδιοπομπαίοι τράγοι και κοινοί εγκληματίες, αλλά και για την ασυλία που παρέχουν στους τραμπουκισμούς και την αστυνομική αυθαιρεσία, που φτάνει μέχρι στο σημείο εφημερεύοντες να συλλαμβάνονται και να προσάγονται στα αστυνομικά τμήματα ή να κυνηγιούνται από ένοπλους αστυνομικούς μπροστά στα μάτια των ασθενών τους» καταγγέλλει η Ομοσπονδία.

Η ΟΕΝΓΕ απαιτεί να σταματήσει η προκαταρκτική εξέταση σε βάρος των ψυχίατρων του λεκανοπεδίου και καλεί την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να αναλάβει τις ευθύνες της. Επίσης, ζητεί την απόσυρση της εγκυκλίου Βαρτζόπουλου και του εγγράφου της ΓΑΔΑ και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που στην πράξη σημαίνει ότι «αποφασίζει ο κάθε αστυνομικός και όχι ο ψυχίατρος για το αν κάθε συγκεκριμένος ασθενής χρειάζεται ψυχιατρική νοσηλεία ή όχι. Επίσης, θέλουν να φέρει την αποκλειστική ευθύνη ο ψυχίατρος, για το αν υπάρχουν ή όχι διαθέσιμες κλίνες ψυχιατρικής νοσηλείας στη συγκεκριμένη μονάδα. Τέλος, μεταφορτώνουν στους υγειονομικούς (γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς κλπ) την ευθύνη για το οτιδήποτε συμβεί μέσα στον χώρο του ΤΕΠ από την στιγμή που η αστυνομία φέρει κάποιον ασθενή με εισαγγελική εντολή ακούσιας ψυχιατρικής εκτίμησης μέχρι την στιγμή που θα γίνει η ψυχιατρική εκτίμηση ή/και η εισαγωγή νοσηλεία: απλά οι αστυνομικοί τον "ξεφορτώνουν" στην είσοδο του ΤΕΠ και εξαφανίζονται αστραπιαία ουσιαστικά λέγοντας στους υγειονομικούς "κόφτε τον λαιμό σας, δεν μας ενδιαφέρουν οι ελλείψεις προσωπικού σας, δεν μας ενδιαφέρει αν υπάρχει διαθέσιμη κλίνη νοσηλείας ή όχι"», επισημαίνει επιπλέον, η παράταξη των νοσοκομειακών γιατρών «Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή».

Η ΟΕΝΓΕ τονίζει ότι θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη νομική στήριξη των ψυχιάτρων και ζητεί άμεση συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό για τα θέματα ψυχικής υγείας, κ.Βαρτζόπουλο και την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τέλος, καλεί όλους τους νοσοκομειακούς γιατρούς να συμμετάσχουν στην 48ωρη απεργία στις 6 και 7 Νοεμβρίου και στην πανελλαδική απεργιακή συγκέντρωση στις 7/11, 12:00 μ.μ., στο Υπουργείο Υγείας.