Λαγοκέφαλοι: Αυτά είναι τα 6 είδη που υπάρχουν στα ελληνικά νερά - Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο

Snapshot Τα λαγοκέφαλα εισήλθαν στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και εξαπλώνονται ραγδαία στις ελληνικές θάλασσες.

Το πιο επικίνδυνο και τοξικό είδος είναι ο Lagocephalus sceleratus, η κατανάλωση του οποίου απαγορεύεται αυστηρά.

Η παρουσία των λαγοκέφαλων απειλεί την τοπική αλιεία και την ασφάλεια των λουομένων, ειδικά στις νότιες και ανατολικές περιοχές.

Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την ανάπτυξη και εξάπλωση των λαγοκέφαλων στα ελληνικά ύδατα.

Απαιτούνται ενημέρωση, προσοχή, αυστηροί έλεγχοι στην αλιεία και επιστημονική παρακολούθηση για τον περιορισμό του προβλήματος. Snapshot powered by AI

Η ραγδαία εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες έχει αναδειχθεί σε σοβαρό ζήτημα, τόσο για την αλιεία όσο και για την ασφάλεια των λουομένων. Παρά το γεγονός ότι το ξενικό αυτό είδος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά ύδατα το 2013, το τελευταίο διάστημα η ανησυχία έχει αυξηθεί λόγω πολλαπλών αναφορών για επιθετικές συμπεριφορές, ακόμα και σε παραλίες της Αττικής.

Τα είδη λαγοκέφαλων στην Ελλάδα

Στην ελληνική θάλασσα έχουν καταγραφεί συνολικά έξι είδη λαγοκέφαλων, τα οποία ανήκουν στην οικογένεια των Τετραοδοντιδών (pufferfish ή toadfish). Αν και όλα απαιτούν προσοχή, το πιο επικίνδυνο και τοξικό είδος είναι ο Lagocephalus sceleratus, που αποτελεί και το πλέον διαδεδομένο στις ελληνικές ακτές.

Κοινός Λαγοκέφαλος: Χαρακτηρίζεται από επιμήκες σώμα με μπλε αποχρώσεις στη ράχη και λίγες κηλίδες.

Χαρακτηρίζεται από επιμήκες σώμα με μπλε αποχρώσεις στη ράχη και λίγες κηλίδες. Λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus): Το πιο συχνό και τοξικό είδος, με πολλές σκουρόχρωμες κηλίδες και μια ασημί γραμμή στα πλάγια. Η κατανάλωσή του απαγορεύεται αυστηρά.

Το πιο συχνό και τοξικό είδος, με πολλές σκουρόχρωμες κηλίδες και μια ασημί γραμμή στα πλάγια. Η κατανάλωσή του απαγορεύεται αυστηρά. Καστανόραχος Λαγοκέφαλος: Διακρίνεται από τη καστανή ράχη, ανοιχτή κοιλιά και κιτρινωπά πτερύγια.

Διακρίνεται από τη καστανή ράχη, ανοιχτή κοιλιά και κιτρινωπά πτερύγια. Λαγοκέφαλος του Σουέζ: Μικρότερος, με σκούρες κηλίδες στα πλευρά.

Μικρότερος, με σκούρες κηλίδες στα πλευρά. Βραχυκέφαλος τετραόδοντας: Με πιο κοντό και χοντρό σώμα, στρογγυλεμένο κεφάλι και σκούρες κηλίδες.

Με πιο κοντό και χοντρό σώμα, στρογγυλεμένο κεφάλι και σκούρες κηλίδες. Νανολαγοκέφαλος: Το μικρότερο και πιο λεπτό είδος, που κινείται κυρίως κοντά στον βυθό.

Προέλευση και εξάπλωση των λαγοκέφαλων στην Ελλάδα

Οι λαγοκέφαλοι εισήλθαν στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, με το πιο προβληματικό είδος να είναι οLagocephalus sceleratus. Η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλασσών έχουν επιτρέψει στους λαγοκέφαλους να εγκατασταθούν και να αναπτυχθούν σε πληθυσμούς, κυρίως στις νότιες και ανατολικές περιοχές της χώρας. Η επέκτασή τους συνεχίζεται προς τον βορρά, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για την τοπική αλιεία και την ασφάλεια των λουομένων.

Η παρουσία των λαγοκέφαλων αποτελεί μια αυξανόμενη απειλή για το θαλάσσιο οικοσύστημα και την ανθρώπινη υγεία στην Ελλάδα. Η ενημέρωση και η προσοχή από τους λουόμενους, καθώς και οι αυστηροί έλεγχοι στην αλιεία, είναι απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Παράλληλα, η επιστημονική παρακολούθηση των πληθυσμών τους μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της εξάπλωσης και στην ανάπτυξη στρατηγικών περιορισμού.

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