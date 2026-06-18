Η ουτοπία μιας ψευδεπίγραφης ειρήνης

«Όταν η “ουτοπία” χρησιμοποιείται για να αποκομίσει ένας πολιτικός άρχων πολιτικά οφέλη, τότε μετατρέπεται σε στυγνή εξαπάτηση, που εκμεταλλεύεται την πίστη των πολιτών, προκειμένου να τους χειραγωγήσει!»

Θεόδωρος Γιάνναρος

Η ουτοπία μιας ψευδεπίγραφης ειρήνης

Μακέτα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε κλίμακα 1:1 σε δρόμο του Μάρτινσμπουργκ της Νέας Υόρκης, για τον εορτασμό των 250 ετών από την ανακήρυξη της αμερικανικής ανεξαρτησίας

AP
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Το ζούμε κι αυτό: την άκρατη εξαπάτηση και την κοροϊδία των πάντων, με πρωταγωνιστή σε αυτό το κακόγουστο θέατρο του παραλόγου, τον ιδιόρρυθμο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντολναλντ Τραμπ, που δανείστηκε τις ιδιαίτερας τεχνικές του δικού μας “ανεκδιήγητου” -του Αλέξη Τσίπρα και βάπτισε το κρέας… ψάρι!

Οι ανόητοι πανηγυρισμοί στον Δυτικό Κόσμο -ειδικά στην Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ, που δίνει συγχαρητήρια… στον εαυτό του, είναι εξαιρετικά πρόωροι και μάλλον ανυπόστατοι, μιας και το μνημόνιο που υπογράφεται από Αμερική και Ιράν δεν σημαίνει απολύτως τίποτα και αποτελεί τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από μια απλή παράταση δύο μηνών της εκεχειρίας, η οποία σε τελευταία ανάλυση, επιστρέφει την όλη κατάσταση πίσω στο σημείο μηδέν, αφήνοντας το Ιράν απόλυτο κυρίαρχο και κατά 25 δισεκατομμύρια δολάρια πλουσιότερο. Παρ’ όλα τα διθυραμβικά πρωτοσέλιδα των φίλα προσκείμενων στον αμερικανό πρόεδρο ΜΜΕ, η σκληρή πραγματικότητα άλλα δείχνει. Η πυρηνική απειλή του Ιράν παραμένει ως είχε, τα Στενά του Ορμούζ στην πράξη παραμένουν αποκλεισμένα και η αιματοχυσία στο Λίβανο συνεχίζεται αμείωτη, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται απεγνωσμένος για μια άρον-άρον “διέξοδο ανάγκης” από αυτόν τον περίεργο πόλεμο, που θα την βαφτίσει, όπως μόνο ο ίδιος ξέρει να κάνει… “δικαίωση” και… “επική νίκη” του “μεγάλου στρατού” των ΗΠΑ.

Η υποτιθέμενη ειρήνη για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος μιλά με πομπώδη λόγια, κατακρημνίζεται καθημερινά στα πεδία των μαχών του Λιβάνου, με την επίσης υποτιθέμενη “κατάπαυση του πυρός” να παραβιάζεται διαρκώς. Οι ισλαμιστές τρομοκράτες της Χεζμπολάχ με τις πλάτες του Ιράν και της Τουρκίας, συνεχίζουν να σφυροκοπούν με ρουκέτες το βόρειο Ισραήλ, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) απαντούν με σφοδρούς βομβαρδισμούς, ακόμα και μέσα στην ίδια την πρωτεύουσα του Λιβάνου -την Βηρυτό!

Απ’ όποια πλευρά του πρίσματος και αν προσεγγισθεί το θέμα του πολέμου στο Ιράν, τα κέρδη των μουλάδων από αυτή την συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερα από τις όποιες δεσμεύσεις φαίνεται να ανέλαβαν: ο αμερικανικός θαλάσσιος αποκλεισμός του Ιράν φθάνει στο τέλος του, τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν στο εξωτερικό ύψους 25 δις δολαρίων επιστρέφονται άμεσα, το Ιράν δεσμεύτηκε να σταματήσει τον περαιτέρω εμπλουτισμό ουρανίου για… μόλις ένα δίμηνο, κρατώντας επιμελώς κρυμμένα τα εξακόσια κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου στο 60%, με τις όποιες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του οπλοστάσιο να μετατίθενται για το μακρινό μέλλον. Εκεί όμως, οι απαντήσεις δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες -δηλαδή στο κατά πόσο έχει εξαλειφθεί οριστικά η ιρανική πυρηνική απειλή, γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερα έντονες αντιδράσεις από τους Ισραηλινούς. Όσο για τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν… ουδέν σχόλιο -απλά ξεχάστηκαν…

Το Ιράν και οι Φρουροί της Επανάστασης φέρθηκαν αρκετά έξυπνα, εφαρμόζοντας μια σοφή μακροπρόθεσμη στρατηγική. Γνωρίζουν πολύ καλά, πως μέχρι το τέλος του 2026 -σε λίγους μόνο μήνες δηλαδή, θα διεξαχθούν κρίσιμες εκλογές τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και στο Ισραήλ, και έτσι αρνούνται πεισματικά να προχωρήσουν στην οποιαδήποτε πραγματική παραχώρηση. Θεωρούν πιο προσοδοφόρο για το Ιράν, να αναμείνουν για πιο ευνοϊκές γι’ αυτούς πολιτικές συγκυρίες, έχοντας όμως ήδη βάλει στα κρατικά τους ταμεία την τεράστια οικονομική ένεση των 25 δις δολαρίων, η οποία θα φανεί ακόμη πιο ισχυρή σε κάποιον πιθανό επόμενο γύρο της πολεμικής αντιπαράθεσης.

Το Ιράν κατάφερε απλά, να βάλει τον Ντόναλντ Τραμπ με την πλάτη στον τοίχο και να αγοράσει τον πολύτιμο χρόνο που χρειαζόταν. Η συμφωνία μεταξύ Τραμπ και μουλάδων είναι η απόλυτη παγίδα και όπως όλα δείχνουν, το θεοκρατικό Ιράν κέρδισε… η Δύση έχασε, οι πύραυλοι συνεχίζουν να σχίζουν ουρανούς και σύννεφα και η ωρολογιακή βόμβα στον κόρφο μας συνεχίζει ασταμάτητα να μετρά τα δευτερόλεπτα να περνούν… τικ τακ, τικ τακ, τικ τακ!

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