Ολλανδία: Έχει τα πιο υγιή και χαρούμενα παιδιά – Οφείλεται σε μία εθνική παράδοση με περπάτημα;

Snapshot Η παράδοση Avondvierdaagse στην Ολλανδία περιλαμβάνει τέσσερις απογευματινούς περιπάτους για παιδιά μαζί με οικογένεια και φίλους, προωθώντας την κοινωνικοποίηση και τη σωματική άσκηση.

Η εκδήλωση ξεκίνησε το 1909 ως στρατιωτική άσκηση και εξελίχθηκε σε εθνικό γεγονός που συμμετέχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο.

Η συμμετοχή στα τέσσερα απογεύματα επιβραβεύεται με μετάλλια, λουλούδια και γλυκά, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να αναπτύξουν θετική σχέση με τη σωματική δραστηριότητα και ανθεκτικότητα.

Τα ολλανδικά παιδιά θεωρούνται τα πιο ευτυχισμένα στον κόσμο, με ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς και γονείς που συχνά εργάζονται με μερική απασχόληση, δίνοντάς τους περισσότερη ελευθερία και χρόνο.

Το Avondvierdaagse συμβάλλει στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και θεωρείται εθνική γιορτή, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την οικογενειακή συμμετοχή. Snapshot powered by AI

Μία παράδοση που ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1909 στη Ολλανδία και περιλαμβάνει κάθε χρόνο περπάτημα επί 4 διαδοχικά απογεύματα φαίνεται ότι βοηθάει τα παιδιά να αποφεύγουν τις οθόνες των κινητών και των υπολογιστών να κοινωνικοποιούνται και να αθλούνται γεγονός που συμβάλλει στο να είναι υγιή και χαρούμενα.

Το Avondvierdaagse, όπως ονομάζεται η παράδοση σημαίνει κυριολεκτικά «τετραήμερο βραδινός περίπατος». Ο Guardian παρακολούθησε έναν τέτοιο περίπατο που διοργανώνεται από μια ομάδα εθελοντών σε μία γειτονιά στο Άμστερνταμ.

Δεν συμβαίνει μόνο στο Άμστερνταμ. Γίνεται σε χωριά, κωμοπόλεις και πόλεις σε όλη την Ολλανδία και εκατοντάδες χιλιάδες Ολλανδοί κάνουν το ίδιο: κάθε χρόνο, τα παιδιά περνούν τέσσερις βραδιές στις αρχές του καλοκαιριού εξερευνώντας τις γειτονιές τους μαζί με τους συμμαθητές και τους γονείς τους, στο πλαίσιο της «Εβδομάδας του Avond4daagse».

Δεν πρόκειται για αγώνα στο περπάτημα με νικητές. Ωστόσο αν τα παιδιά συμμετάσχουν και τα τέσσερα απογεύματα παίρνουν μετάλλια, ένα μπουκέτο λουλούδια και, αν είναι τυχερά, πολλά γλυκά.

Σύμφωνα με την Βασιλική Ολλανδική Ένωση Πεζοπορίας (KWbN), η οποία συμβάλλει στον συντονισμό των εκδηλώσεων, κάθε χρόνο συμμετέχουν μισό εκατομμύριο άνθρωποι, σε 700 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, με τη βοήθεια δεκάδων χιλιάδων εθελοντών.

Το Avondvierdaagse έχει τις ρίζες του στη στρατιωτική ιδεολογία, εξηγεί η Ίνγκερ Λέεμανς, καθηγήτρια πολιτιστικής ιστορίας στο Vrije Universiteit Amsterdam και ερευνήτρια στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών της Ολλανδίας.

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Η πρώτη πορεία πραγματοποιήθηκε το 1909 στο Νιμέγκεν ως στρατιωτική άσκηση. Όταν όμως ξέσπασε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, διάφορες πόλεις άρχισαν να διοργανώνουν τις δικές τους πορείες για τους στρατιώτες. Τότε οι κατοχικές δυνάμεις θεώρησαν αυτούς τους περιπάτους ως πράξεις αμφισβήτησης και τους απαγόρευσαν.

Μετά τον πόλεμο, οι πολίτες κλήθηκαν να περπατήσουν μαζί με τους στρατιώτες. Οι τετραήμερες πορείες στο Νιμέγκεν εξελίχθηκαν σε μια εξαιρετικά δημοφιλή εκδήλωση, όπου δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες και πολίτες περπατούσαν σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Απευθυνόμενη κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη εκδήλωση πεζοπορίας στον κόσμο, με 45.000 συμμετέχοντες από περισσότερες από 80 χώρες, οι οποίοι διανύουν κάθε χρόνο τις ίδιες διαδρομές των 30, 40 και 50 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τον Άρνο φαν Γκέμερτ, επικεφαλής ομάδας προγραμμάτων και έργων στο KWbN, το Avondvierdaagse είναι σαν ο «μικρός αδελφός ή η μικρή αδελφή» της εκδήλωσης, που απευθύνεται κυρίως σε μαθητές δημοτικού και τους γονείς τους.

«Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτή η πορεία – με τις στρατιωτικές της ρίζες – εξελίχθηκε σε έναν από τους δείκτες εθνικής ταυτότητας για τους Ολλανδούς, μια χώρα που δεν αυτοπροσδιορίζεται συχνά ως στρατιωτική», λέει η Ίνγκερ Λέεμανς.

Οι περισσότεροι άνθρωποι το θεωρούν πλέον εθνική γιορτή και την συγκρίνουν με άλλες αντίστοιχες γιορτές όπως η Ημέρα του Βασιλιά, μια εθνική εορτή για τον εορτασμό των γενεθλίων του Ολλανδού μονάρχη, που περιλαμβάνει πάρτι στους δρόμους, υπαίθριες αγορές και πολλά πορτοκαλί ρούχα. Το Avondvierdaagse έχει ακόμη και τη δική του παραδοσιακή λιχουδιά: μισό πορτοκάλι, στολισμένο με μια λευκή μέντα Wilhelmina και τυλιγμένο σε ένα κομμάτι μουσελίνα, για να το τρώνε τα παιδιά καθώς περπατούν.

Μία ομάδα παιδιών που συνοδεύονται από δύο γυναίκες στο «vierdaagse» της Μπρέντα, 1960 στην Ολλανδία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το να ενθαρρύνονται τα παιδιά να περπατούν επί 4 απογεύματα ανεξάρτητα από τον καιρό και να επιβραβεύονται στο τέλος μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας θετικής σύνδεσης με τη σωματική δραστηριότητα.

Επίσης βοηθάει στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των παιδιών. «Τους έχει παρουσιαστεί ως μια μεγάλη πρόκληση, επειδή είναι 5 χλμ. και ακούγεται εξαιρετικά δύσκολο. Ακόμα κι αν βρέχει, το κάνουν και το μήνυμα που κρύβεται πίσω από αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά», λέει η Φερνάντα Γκόμες, η οποία περπατά τη συντομότερη διαδρομή με την επτάχρονη κόρη της, την Αλίσια (η οποία, αυτή τη στιγμή, τρώει το παραδοσιακό πορτοκάλι).

Τα παιδιά της Ολλανδίας θεωρούνται τα πιο ευτυχισμένα στον κόσμο. Φέτος, μια έκθεση της Unicef τα κατέταξε και πάλι στην πρώτη θέση μεταξύ 44 δυτικών χωρών όσον αφορά τη συνολική ευημερία και την ψυχική υγεία. Οι πλούσιες κοινωνικές σχέσεις αναφέρθηκαν ως βασικός παράγοντας. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά στην Ολλανδία έχουν ισχυρούς δεσμούς με τους συνομήλικούς τους.

Επιπλέον, πολλοί Ολλανδοί γονείς εργάζονται με μερική απασχόληση, οπότε έχουν περισσότερο χρόνο να περάσουν με τα παιδιά τους. Τα παιδιά έχουν επίσης μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να περιφέρονται πιο ελεύθερα, και πολλά από αυτά αρχίζουν από μικρή ηλικία να πηγαίνουν και να επιστρέφουν από το σχολείο με το ποδήλατο μόνα τους.

Αυτές οι κοινωνικές σχέσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο Avondvierdaagse: οι περιπάτοι αποτελούν μια ευκαιρία για τα παιδιά να περάσουν χρόνο όχι μόνο με τους γονείς τους, αλλά και με τους φίλους τους από το σχολείο έξω από την τάξη. Μερικά φορούν μάλιστα ίδια μπλουζάκια για να εκπροσωπήσουν το σχολείο τους.