Πως να κάνετε την ευεξία καθημερινή συνήθεια με τα νέα HUAWEI WATCH FIT 5

HUAWEI WATCH FIT 5 Series:  Για λίγο ακόμα σε ειδική τιμή γνωριμίας

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Πως να κάνετε την ευεξία καθημερινή συνήθεια με τα νέα HUAWEI WATCH FIT 5
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Με τον Ιούνιο να φέρνει περισσότερη ενέργεια, φως και διάθεση για κίνηση, η ευεξία μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητα με πιο φυσικό τρόπο. Δεν χρειάζεται να φαίνεται σαν ενας ανέφικτος στόχος ή μια αυστηρή δέσμευση. Μπορεί να ξεκινήσει από μικρές κινήσεις μέσα στη μέρα, από λίγα λεπτά φροντίδας ή από μια έξυπνη υπενθύμιση στον καρπό που μας βοηθά να ακούμε καλύτερα το σώμα μας.

Η νέα σειρά HUAWEI WATCH FIT 5 σχεδιάστηκε ακριβώς για αυτό: να κάνει την καθημερινή δραστηριότητα πιο προσιτή, πιο έξυπνη και πιο προσωπική. Με λεπτό, ελαφρύ και κομψό σχεδιασμό, προηγμένες λειτουργίες υγείας και άθλησης, Mini-Workouts και πρόσβαση σε ένα πλούσιο οικοσύστημα εφαρμογών ευεξίας, τα WATCH FIT 5 φέρνουν την κίνηση, την αυτογνωσία και την προσωπική φροντίδα πιο κοντά στον ρυθμό κάθε χρήστη.

Mini-Workout: Η κίνηση χωράει ακόμη και στις πιο μικρές στιγμές

Στους έντονους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, η άσκηση συχνά μοιάζει με κάτι που απαιτεί χρόνο, πρόγραμμα και προετοιμασία. Όμως η δραστηριότητα δεν χρειάζεται πάντα να ξεκινά από το γυμναστήριο ή από μια ολοκληρωμένη προπόνηση. Μπορεί να ξεκινήσει ανάμεσα σε δύο meetings, σε ένα σύντομο διάλειμμα στο γραφείο, στο σπίτι ή ακόμη και ενώ περιμένεις τον καφέ σου.

Με την εμπειρία Mini-Workout, η σειρά HUAWEI WATCH FIT 5 βοηθά τον χρήστη να ενεργοποιείται μέσα στη μέρα χωρίς πίεση. Έξυπνες υπενθυμίσεις, μικρές προτάσεις κίνησης και δακτύλιοι δραστηριότητας μετατρέπουν την άσκηση σε κάτι πιο απλό, πιο ανάλαφρο και πιο βιώσιμο. Μερικές διατάσεις, λίγα λεπτά κίνησης ή μια μικρή παύση για αναπνοή μπορούν σταδιακά να γίνουν μέρος της καθημερινότητας, χωρίς να απαιτούν μεγάλη αλλαγή στο πρόγραμμα.

Ένα οικοσύστημα ευεξίας απευθείας στον καρπό

Η εμπειρία των HUAWEI WATCH FIT 5 Series γίνεται ακόμη πιο ολοκληρωμένη μέσα από το οικοσύστημα εφαρμογών που είναι διαθέσιμο μέσω του AppGallery και του HUAWEI Health. Οι χρήστες μπορούν να ανακαλύψουν εφαρμογές που υποστηρίζουν την άθληση, την υγεία, τη γυναικεία ευεξία και την καλύτερη κατανόηση του προσωπικού ρυθμού του σώματος.

Το Life Period Tracker προσφέρει έναν απλό και διακριτικό τρόπο καταγραφής στοιχείων που σχετίζονται με τον κύκλο, όπως διάθεση, συμπτώματα και επίπεδο ροής, απευθείας από το ρολόι. Παράλληλα, εφαρμογές όπως το Clue μπορούν να προσφέρουν πιο αναλυτικά insights, αξιοποιώντας δεδομένα από Huawei smartwatches και την εφαρμογή Huawei Health, όπως πληροφορίες ύπνου και θερμοκρασίας σώματος, για μια πιο οργανωμένη εικόνα της γυναικείας ευεξίας.

Για όσες αγαπούν το τρέξιμο, το The Ginger Club, η running κοινότητα που δημιουργήθηκε από τη running coach Candela Pérez, συνδυάζει προπονητικά πλάνα με μια πιο ολιστική προσέγγιση ευεξίας. Με πλάνα από 5K έως μαραθώνιο, ασκήσεις ενδυνάμωσης, yoga, αναπνοής και stretching, αλλά και ενσωμάτωση παρακολούθησης του κύκλου, βοηθά κάθε χρήστρια να προσαρμόζει καλύτερα την προπόνησή της στον δικό της ρυθμό.

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Πιο έξυπνη καθημερινότητα με Curve Pay και HUAWEI Health MultiPass

Η σειρά HUAWEI WATCH FIT 5 δεν περιορίζεται στην άθληση και την υγεία. Υποστηρίζει επίσης λειτουργίες που κάνουν την καθημερινότητα πιο πρακτική, όπως οι ανέπαφες πληρωμές μέσω Curve Pay, όπου διατίθεται, ώστε ο χρήστης να μπορεί να πληρώνει γρήγορα και εύκολα από τον καρπό του.

Παράλληλα, μέσω του HUAWEI Health MultiPass, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε Huawei Health+ membership και προνόμια από δημοφιλείς εφαρμογές αθλητισμού, fitness και lifestyle, όπως komoot, Naviki, URUNN, FIIT και Life Period Tracker, αξίας 163€ για τους χρήστες του HUAWEI WATCH FIT 5 και 179€ για τους χρήστες του HUAWEI WATCH FIT 5 Pro όπου διατίθενται. Έτσι, η εμπειρία του smartwatch επεκτείνεται πέρα από την απλή καταγραφή δεδομένων και γίνεται ένας πιο ολοκληρωμένος σύμμαχος καθημερινής ευεξίας.

Για λίγο ακόμα σε ειδική τιμή γνωριμίας

Για όσους θέλουν να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους με ένα smartwatch που συνδυάζει στυλ, άνεση, άθληση, υγεία και έξυπνες υπηρεσίες, η σειρά HUAWEI WATCH FIT 5 είναι διαθέσιμη από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei, για λίγο ακόμα έως το τέλος Ιουνίου, στην εξαιρετική τιμή γνωριμίας των 159€, από 199€, για το HUAWEI WATCH FIT 5 και 259€, από 299€ το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro.

Με τη σειρά HUAWEI WATCH FIT 5, η καθημερινή ευεξία γίνεται πιο απλή, πιο έξυπνη και πιο φυσικά ενταγμένη στη ζωή μας. Από την κίνηση και την αυτογνωσία μέχρι την άνεση, τις έξυπνες υπηρεσίες και τις εφαρμογές ευεξίας, το HUAWEI WATCH FIT 5 Series είναι εδώ για να στηρίζει κάθε χρήστη με στυλ, σιγουριά και φροντίδα.

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