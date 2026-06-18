«Πάρτε τον από εδώ»: Ισόβια στον κατά συρροή δολοφόνο του Gilgo Beach - Ζητωκραυγές για την ποινή

Οι δολοφονίες σημειώθηκαν μεταξύ 1993 και 2010, αλλά η υπόθεση χρειάστηκε πάνω από μια δεκαετία για να λυθεί, χάρη στο DNA από ένα κουτί πίτσας

Δέσποινα Σοφιανίδου

«Πάρτε τον από εδώ»: Ισόβια στον κατά συρροή δολοφόνο του Gilgo Beach - Ζητωκραυγές για την ποινή

Ο Ρεξ Χόιερμαν, ο οποίος ζούσε μια μυστική ζωή ως ο κατά συρροή δολοφόνος της παραλίας Γκίλγκο στη Νέα Υόρκη, εμφανίζεται στο Δικαστήριο της Κομητείας Σάφολκ για την έκδοση της ποινής του την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026, στο Ρίβερχεντ της Νέας Υόρκης

Pool Newsday/James Carbone/AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ρεξ Χόιερμαν καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς αναστολή για τη δολοφονία οκτώ γυναικών στην περιοχή Gilgo Beach της Νέας Υόρκης.
  • Οι δολοφονίες έγιναν μεταξύ 1993 και 2010 και η υπόθεση λύθηκε μετά από πάνω από μια δεκαετία, μέσω DNA που συνδέθηκε με τον Χόιερμαν από ένα κουτί πίτσας.
  • Τα θύματα ήταν κυρίως εργάτριες του σεξ, με μερικά να επικοινωνούν μέσω αγγελιών στο Craigslist, και αρκετά είχαν μικρά παιδιά που κατέθεσαν στο δικαστήριο.
  • Οι οικογένειες των θυμάτων εξέφρασαν οργή και πόνο, υπογραμμίζοντας ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποκαταστήσει τις ζωές που χάθηκαν.
  • Ο Χόιερμαν παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, ενώ η οικογένειά του απουσίασε από την ανακοίνωση της ποινής.
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Δικαίωση για τις οικογένειες των 8 θυμάτων του κατά συρροή δολοφόνου του Gilgo Beach της Νέας Υόρκης, Ρεξ Χόιερμαν, μετά την καταδίκη του σε ισόβια χωρίς αναστολή.

Ο Χόιερμαν, ο οποίος παραδέχτηκε ότι σκότωσε οκτώ γυναίκες, συνελήφθη αφού το DNA από ένα κουτί πίτσας τον συνέδεσε με τις δολοφονίες.

Οι δολοφονίες σημειώθηκαν μεταξύ 1993 και 2010, αλλά η υπόθεση χρειάστηκε πάνω από μια δεκαετία για να λυθεί.

Αφού αρχικά δήλωσε αθώος, ο Χόιερμαν τελικά παραδέχτηκε τις δολοφονίες των: Μελίσα Μπαρτελεμί, 24, Μέγκαν Γουότερμαν, 22, και Άμπερ Κοστέλο, 27, Μορίν Μπρέιναρντ-Μπαρνς, 25, Τζέσικα Τέιλορ, 20, Βάλερι Μακ, 24, Σάντρα Κοστίγια, 28, και Κάρεν Βεργκάτα, 34.

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«Είσαι ένας αηδιαστικός και απεχθής, μικρός άνθρωπος, αν μπορείς να ονομαστείς άνθρωπος. Και είσαι δειλός», είπε ο δικαστής Τίμοθι Μαζέι καθώς εξέδιδε την ποινή.

«Πάρτε τον από εδώ» ήταν τα τελευταία λόγια του στην απόφασή του με το ακροατήριo να ξεσπά σε ζητωκραυγές.

APTOPIX Gilgo Beach-Serial Killings

Ο δικαστής Τιμ Μαζέι συγκινείται καθώς η Τζάσμιν Ρόμπινσον, ξαδέλφη της Τζέσικα Τέιλορ, παίρνει το λόγο κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της δήλωσης των θυμάτων, στο πλαίσιο της επιβολής ποινής στον κατά συρροή δολοφόνο του Γκίλγκο

Pool Newsday

Η αστυνομία συνέλαβε τον Χόιερμαν, παντρεμένο πατέρα δύο παιδιών, το 2023. Ο 62χρονος αρχιτέκτονας κατηγορήθηκε αρχικά για τις δολοφονίες επτά γυναικών, αλλά τον Απρίλιο ομολόγησε την ενοχή του για μια επιπλέον δολοφονία το 1996. Αν και πολλά από τα θύματά του αγνοούνταν για χρόνια, η υπόθεση ήρθε στο φως το 2010 όταν οι ερευνητές βρήκαν τέσσερα σετ λειψάνων σε κοντινή απόσταση το ένα από το άλλο στην παραλία Gilgo.

Οργισμένοι συγγενείς αντιμετώπισαν τον δολοφόνο, πριν την ανακοίνωση της ποινής του.

Gilgo Beach-Serial Killings

«Ένα εκατομμύριο χρόνια δεν είναι αρκετά», είπε η Τζασμίν Ρόμπινσον, ξαδέρφη της Τζέσικα Τέιλορ. «Τίποτα δεν θα το διορθώσει ποτέ».

Η Αμάντα Φάντερμπουργκ, αδερφή της Μελίσα Μπαρτελεμί, προέτρεψε τον κατηγρούμενο να την κοιτάξει καθώς μιλούσε.

Έριξε μια ματιά προς την κατεύθυνση της, αλλά τα μάτια του ήταν ελαφρώς χαμηλωμένα.

«Ελπίζω να υποφέρεις», είπε η Φάντερμπουργκ, η οποία αφηγήθηκε ότι έλαβε ένα χλευαστικό τηλεφώνημα από αυτόν λίγες μέρες μετά την εξαφάνιση της αδελφής της, ενώ ήταν 15 ετών.

«Αποδόθηκε δικαιοσύνη, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτό που αφαιρέθηκε», δήλωσε η JoAnn Mack, μητέρα της Βαλερί Μακ. «Είχε όνειρα και της τα πήρες όλα».

Ο Χόιερμαν, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σιωπηλός στην ακροαματική διαδικασία, ενώ από την καταδικαστική ανακοίνωση απουσίαζαν η πρώην σύζυγός του και τα δύο ενήλικα παιδιά του, μεταφέροντας μέσω των δικηγόρων τους ότι θα μείνουν μακριά από σεβασμό προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Τα θύματά του πιστεύεται ότι ήταν όλα εργάτριες του σεξ τη στιγμή του θανάτου τους, με μερικά από αυτά επικοινώνησε μέσω των διαφημίσεών τους στο Craigslist.

Εκείνη την εποχή, ορισμένες είχαν μικρά παιδιά - τώρα ενήλικες - μερικά από τα οποία κατέθεσαν στο δικαστήριο.

Η Νικολέτ Μπρέιναρντ-Μπαρνς, κόρη της Μορίν, ήταν 7 ετών όταν η μητέρα της εξαφανίστηκε, αν και αναγνώρισε ότι ήταν εργάτρια του σεξ, είπε ότι αυτό οδήγησε στο να συκοφαντηθεί

Gilgo Beach-Serial Killings

Η Νικολέτ Μπρέιναρντ Μπαρνς, κόρη του θύματος Μόριν Μπρέιναρντ-Μπαρνς, παίρνει το λόγο στο δικαστήριο πριν από την έκδοση της ποινής του κατά συρροή δολοφόνου του Γκίλγκο,

Pool Newsday

Η κόρη της Μέγκαν, ήταν 4 ετών όταν βρέθηκε το σώμα της μητέρας της. Είπε ότι έμαθε λεπτομέρειες για το έγκλημα στο διαδίκτυο όταν ήταν 9 ετών.

«Θυμάμαι ότι ρώτησα τους παππούδες μου τι σήμαινε η λέξη «μαστροπός»», είπε.

Αναρωτήθηκε αν η μητέρα της φοβόταν ή αν έφταιγε εκείνη, είπε.

Η αδερφή της Μπρέιναρντ-Μπαρνς ξέσπασε σε λυγμούς καθώς μιλούσε για το πόσο της έλειπε.

Gilgo Beach-Serial Killings

Η Μελίσα Καν, αδελφή της Μόριν Μπρέιναρντ Μπαρνς, παίρνει το λόγο πριν από την έκδοση της ποινής του κατά συρροή δολοφόνου του Γκίλγκο, στο Ρίβερχεντ της Νέας Υόρκης

Pool Newsday

«Τίποτα δεν θα μπορούσε να με προετοιμάσει για την ημέρα που η Μορίν δεν γύρισε σπίτι», είπε στο δικαστήριο. «Αυτό δεν ήταν μόνο μια καταστροφή ζωής, αλλά έχει γίνει μια δια βίου καταστροφή μιας οικογένειας».

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