Τραγωδία στην Πάτρα - Νεκρό αγοράκι 1,5 έτους

Το αγοράκι κατέληξε έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε

Ελένη Ευστρατίου

Τραγωδία στην Πάτρα - Νεκρό αγοράκι 1,5 έτους

Unsplash

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η είδηση θανάτου αγοριού ηλικίας 1,5 έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το αγοράκι έχασε τη μάχη έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Πάτρα, όπου νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και εξέπνευσε σήμερα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και όσους γνώριζαν την περιπέτεια της υγείας του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία στη Δράμα: Η έγκριση της απόσπασης της 45χρονης ήταν η αφορμή του καυγά πριν την τραγωδία

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Ολλανδία και το Avondvierdaagse: Η παραδοσιακή 4ήμερη «στρατιωτική» πορεία που μεγαλώνει γερά και χαρούμενα παιδιά

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Μείωση κατά 4,2% των γεννήσεων στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

15:01ΚΟΣΜΟΣ

«Πάρτε τον από εδώ»: Ισόβια στον κατά συρροή δολοφόνο του Gilgo Beach - Ζητωκραυγές για την ποινή

14:54ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να επιλέξετε τη σωστή οδοντόκρεμα για εσάς

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα - Νεκρό αγοράκι 1,5 έτους

14:49ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ουτοπία μιας ψευδεπίγραφης ειρήνης

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Άρωμα... Μουντιάλ στη Σύνοδο Κορυφής G7: Τα πειράγματα για το ποδόσφαιρο και η φανέλα με το «47» που δώρισε ο Μερτς στον Τραμπ

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Η στιγμή της επίθεσης ηλικιωμένου με τρίαινα σε δύο αδέλφια για μια θέση πάρκινγκ

14:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ταϊλάνδη: Αήττητος 22χρονος πυγμάχος σκοτώθηκε πέφτοντας από τουκ τουκ - Τσακώθηκε με τον οδηγό

14:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Περισσότερα από €10 τρισ. ιδιωτικών αποταμιεύσεων στην Ευρώπη - Μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη

14:23LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Έβαλε τέλος στις φήμες για το τηλεοπτικό της μέλλον με μία φωτογραφία

14:18ANNOUNCEMENTS

Πως να κάνετε την ευεξία καθημερινή συνήθεια με τα νέα HUAWEI WATCH FIT 5

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πατέρας της Ούμα Θέρμαν, Ρόμπερτ: Ήταν ο πρώτος δυτικός μοναχός του Δαλάι Λάμα

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί

14:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρδακαστάνης για Διαμαντοπούλου - Δούκα: «Άστοχες οι δηλώσεις τους» - Τι είπε για τις διαγραφές

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: «Οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν στρατιωτικές ενέργειες αν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του» - Το «καρφί» για το ΝΑΤΟ

13:52WHAT THE FACT

Η μυρωδιά από τα παπούτσια θα εξαφανιστεί για πάντα: Απλά και αποτελεσματικά τρικ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:28ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Η στιγμή της επίθεσης ηλικιωμένου με τρίαινα σε δύο αδέλφια για μια θέση πάρκινγκ

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι 5 πιο επικίνδυνες παραλίες στην Ελλάδα - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν βουτήξετε

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF, NOAA και NASA για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στην Ελλάδα

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα - Νεκρό αγοράκι 1,5 έτους

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανδρέας Μαζαράκης: Θλίψη για τον θάνατο του «Εξαρχείων» - Το αντίο φίλων, πολιτικών και δημοσιογράφων

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Ανήλικοι εκτελούν εν ψυχρώ τον αρχηγό της διαβόητης συμμορίας Los Aguilas σε αεροδρόμιο του Ισημερινού

13:52WHAT THE FACT

Η μυρωδιά από τα παπούτσια θα εξαφανιστεί για πάντα: Απλά και αποτελεσματικά τρικ

10:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Κροατία έχασε από την Αγγλία, αλλά η «πιο όμορφη οπαδός του Μουντιάλ» κέρδισε άνετα τη μάχη της κερκίδας

14:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ταϊλάνδη: Αήττητος 22χρονος πυγμάχος σκοτώθηκε πέφτοντας από τουκ τουκ - Τσακώθηκε με τον οδηγό

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας πειρατής που πρόδωσε τους πάντες: Η άγνωστη ιστορία του Λιμπεράκη Γερακάρη

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός 75χρονος από χτύπημα αλόγου στο... δρόμο!

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Η Μίνα Καραμήτρου τραυματίστηκε από έκρηξη κλιματιστικού έξω από το Open

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι για τις δημόσιες συντάξεις από τον Γιάννη Στουρνάρα

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η πόλη των ίσων: Ο αρχαίος πολιτισμός που άνθισε χωρίς βασιλείς, παλάτια και ναούς

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια

12:01LIFESTYLE

Ο Τζόκοβιτς συνάντησε την Dara και χόρεψαν το «Bangaranga» - Βίντεο

11:44WHAT THE FACT

Η επιστήμη το επιβεβαίωσε: Με αυτό το λαχανικό οι κατσαρίδες δεν θα ξαναμπούν σπίτι σας

12:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μετά από 220 χρόνια συμπληρώνεται το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα - Βγήκαν οι σκαλωσιές από τη δυτική όψη του μνημείου-συμβόλου της Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ