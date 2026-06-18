Τραγωδία στην Πάτρα - Νεκρό αγοράκι 1,5 έτους

Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η είδηση θανάτου αγοριού ηλικίας 1,5 έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το αγοράκι έχασε τη μάχη έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Πάτρα, όπου νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και εξέπνευσε σήμερα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και όσους γνώριζαν την περιπέτεια της υγείας του.

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