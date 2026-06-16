Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 56χρονος που κατέρρευσε ενώ περπατούσε

Snapshot Ένας 56χρονος άνδρας στην Πάτρα κατέρρευσε ενώ περπατούσε στο πεζοδρόμιο της Φιλίππου Ολυμπιάδος.

Ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του περίπου στις 19:00 της Δευτέρας 15/6.

Διερχόμενοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και δικυκλιστής διασώστης έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Ο άνδρας υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από το ΕΚΑΒ, κατέληξε στο ΠΓΝΠ.

Η τραγωδία συνέβη στην περιοχή της Ταραμπούρα στην Πάτρα. Snapshot powered by AI

Με τραγικό τρόπο έφυγε από τη ζωή ένας 56χρονος άνδρας στην Πάτρα, ενώ περπατούσε στο πεζοδρόμιο της Φιλίππου Ολυμπιάδος στην περιοχή της Ταραμπούρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, όλα συνέβησαν, το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) λίγο μετά τις 19:00, όταν ο άνδρας ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Προσέτρεξαν στο σημείο διερχόμενοι που ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και δικυκλιστής διασώστης έσπευσε προκειμένου να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως είχε υποστεί ανακοπή και τόσο ο δικυκλιστής διασώστης όσο και το πλήρωμα της Κινητής Μονάδας του ΕΚΑΒ που έφθασε άμεσα στο σημείο, έδωσαν μάχη για να τον ανατάξουν.

Ο άνδρας διακομίσθηκε στο ΠΓΝΠ, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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