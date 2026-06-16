Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστος ο Κηφισός - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

Snapshot Στον Κηφισό η κίνηση είναι ακραία λόγω τροχαίων ατυχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με πολύ αργή διέλευση οχημάτων.

Η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα δύσκολη στα κεντρικά οδικά δίκτυα της Αθήνας, όπως η Κηφησίας, η Μεσογείων και η Λεωφόρος Ποσειδώνος.

Σημαντικές καθυστερήσεις έως και 30 λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό, ειδικά προς το αεροδρόμιο και την Ελευσίνα.

Οι οδηγοί πρέπει να προγραμματίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους λόγω αυξημένης κίνησης και ατυχημάτων. Snapshot powered by AI

Για άλλη μια μέρα οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή μέχρι να φτάσουν στους τελικούς τους προορισμούς μιας και η κίνηση είναι αυξημένη σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Στο «κόκκινο» για ένα ακόμη πρωινό και τα δύο ρεύματα του Κηφισού με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες κυρίως στο τμήμα μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Νέας Ιωνίας.

Δύσκολη είναι επίσης η κατάσταση που επικρατεί στην Κηφησίας, τη Μεσογείων, στη Λ. Ποσειδώνος ανά τμήματα καθώς επίσης και στους δρόμους γύθω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά

Καθυστερήσεις έως και 30 λεπτά στην Αττική

Σημαντικές καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τη μισή ώρα παρατηρούνται στην Αττική Οδό. Συγκεριμένα:

Καθυστερήσεις:

Προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15'-20' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.

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