Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή 21χρονη από τσίμπημα σφήκας

Την τελευταία της πνοή άφησε μια 21χρονη γυναίκα στην Εύβοια, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα και χωρίς τις αισθήσεις της στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Η νεαρή κατέρρευσε αιφνίδια, με τις πρώτες μαρτυρίες του στενού της περιβάλλοντος να δίνουν μια αρχική εικόνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr οι συγγενείς που τη συνόδευαν ανέφεραν στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ότι η κοπέλα δέχθηκε τσίμπημα από σφήκα ελάχιστα λεπτά πριν χάσει τις αισθήσεις της. Η μεταφορά της στη μονάδα υγείας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων έγινε όσο το δυνατόν πιο άμεσα, ωστόσο η 21χρονη παρελήφθη ήδη σε εξαιρετικά κρίσιμη και οριακή κατάσταση.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας κινητοποιήθηκαν αστραπιαία, εφαρμόζοντας κατά γράμμα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Επί ώρες προχωρούσαν σε συνεχείς προσπάθειες ανάνηψης προκειμένου να καταφέρουν να επαναφέρουν τις ζωτικές της λειτουργίες. Παρά την επιμονή και τη μάχη του ιατρικού επιτελείου στον θάλαμο επειγόντων, η κοπέλα δεν ανταποκρίθηκε στις ενέργειές τους.

Η σορός της νεαρής γυναίκας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να δρομολογηθούν οι επόμενες διαδικασίες. Οι επίσημες απαντήσεις για τα ακριβή ιατρικά αίτια που προκάλεσαν την κατάρρευση και τον θάνατο της 21χρονης θα δοθούν μέσα από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.