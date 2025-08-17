Σφήκα ή μέλισσα: Η διαφορά στο τσίμπημα και τι να κάνετε

Οι διακοπές στην ύπαιθρο το καλοκαίρι σημαίνουν αυξημένο κίνδυνο για ένα τσίμπημα από κάποιο έντομο με αρκετούς να φοβούνται τις σφήκες και τις μέλισσες.

Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά του κάθε τσιμπήματος; Για να μπορέσετε να καταλάβετε αν σας τσίμπησε μέλισσα ή σφήκα, παρατηρήστε την πληγή και το πώς αντιδρά το σώμα σας. Αν το κεντρί παραμείνει, τότε σας έχει τσιμπήσει μέλισσα. Σε περίπτωση τσιμπήματος, καθαρίστε την περιοχή με νερό και σαπούνι, αφαιρέστε το κεντρί (αν υπάρχει), και χρησιμοποιήστε πάγο για να μειώσετε το πρήξιμο. Αν υπάρχει αλλεργική αντίδραση, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Ποια είναι η διαφορά από το τσίμπημα της μέλισσας

Η μέλισσα αφήνει το κεντρί της στο δέρμα μετά το τσίμπημα, οπότε είναι εύκολο να το αναγνωρίσετε. Το δηλητήριο της μέλισσας είναι ελαφρώς όξινο.

Η σφίγγα δεν αφήνει το κεντρί της και μπορεί να τσιμπήσει αρκετές φορές. Το δηλητήριο της σφήκας είναι ελαφρώς βασικό.

Τι μπορείτε να κάνετε μετά το τσίμπημα

Παραμείνετε ψύχραιμοί. Απομακρύνετε το κεντρί. Αν είναι τσίμπημα μέλισσας, αφαιρέστε προσεκτικά το κεντρί με ένα τσιμπιδάκι ή το νύχι σας, προσέχοντας να μην το πιέσετε και να μην εξαπλωθεί το δηλητήριο. Καθαρίστε την περιοχή και πλύνετε την πληγή με νερό και σαπούνι. Μειώστε το πρήξιμο τοποθετώντας πάγο ή κρύες κομπρέσες στο σημείο του τσιμπήματος.

Εάν είναι τσίμπημα μέλισσας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμμωνία για να εξουδετερώσετε το δηλητήριο, ενώ για τσίμπημα σφίγγας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξύδι.

Για να αντιμετωπίστε τον πόνο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παυσίπονα ή αντιισταμινικά για να ανακουφιστείτε από τον πόνο και τον κνησμό.

Απαραίτητη η ιατρική βοήθεια

Εαν οι παραπάνω συμβουλές δεν είναι αρκετές για να αντιμετωπίσετε ριζικά το τσίμπημα, τότε είναι απαραίτητο να απευθυνθείτε είτε σε φαρμακοποιό ή σε γιατρό.

Ζητήστε βοήθεια ειδικά: