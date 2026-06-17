Θρίλερ στα Χανιά: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε λίμνη αίματος
Ο άνδρας φέρει μαχαιριές σε χέρια και λαιμό από κουζινομάχαιρο που βρέθηκε δίπλα στη σορό
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- Ένας 92χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε λίμνη αίματος στο σπίτι του στα Χανιά.
- Ο άνδρας έφερε μαχαιριές σε χέρια και λαιμό, ενώ δίπλα του βρέθηκε κουζινομάχαιρο.
- Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας μετά από έρευνα και ιατροδικαστική εξέταση.
- Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πάλης ή παραβίασης στο χώρο του συμβάντος.
- Το περιστατικό θεωρείται πιθανότατα αυτοκτονία.
Θρίλερ στα Χανιά για 92χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός σε μία λίμνη αίματος λίγο πριν τις 10 το πρωί της Τετάρτης στο σπίτι του, στην οδό Αγίου Βασιλείου στο Πασακάκι. Σημειώνεται ότι δίπλα στη σορό του ηλικιωμένου εντοπίστηκε κουζινομάχαιρο.
Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο άνδρας φέρεται να έβαλε τέλος στην ζωή του με τον πιο τραγικό τρόπο, αφού διαπιστώθηκε ότι έφερε μαχαιριές σε χέρια και λαιμό από κουζινομάχαιρο.
Η εικόνα της σορού προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ, ωστόσο όπως διαπιστώθηκε δεν υπήρχαν ίχνη πάλης ή παραβίασης ενώ επιπλέον ο ιατροδικαστής απέκλεισε μετά την εξέταση το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
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