Ισημερινός: Ανήλικοι εκτελούν εν ψυχρώ τον διαβόητο αρχηγό των Los Aguilas στο αεροδρόμιο

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή της εκτέλεσης - Συνελήφθησαν δύο έφηβοι ως δράστες 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ισημερινός: Ανήλικοι εκτελούν εν ψυχρώ τον διαβόητο αρχηγό των Los Aguilas στο αεροδρόμιο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Γκουαγιακίλ στον Ισημερινό, ανήλικοι εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον 39χρονο Carlos Alberto Suástegui Villanueva, φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής φατρίας Los Águilas.
  • Η εκτέλεση συνέβη κοντά στον χώρο διεθνών αφίξεων, ενώ το θύμα αποχωρούσε με τη σύζυγό του προς το πάρκινγκ.
  • Δύο οπλισμένοι έφηβοι ηλικίας 15 και 16 ετών συνελήφθησαν στον χώρο στάθμευσης ως δράστες του εγκλήματος.
  • Η δολοφονία προκάλεσε προσωρινή αναστολή των πτήσεων και ακολούθησε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τον πρόεδρο λόγω σοβαρής εσωτερικής αναταραχής.
  • Ο Suástegui Villanueva είχε βεβαρυμένο ποινικό μητρώο με κατηγορίες για δολοφονία και παράνομη οπλοκατοχή, ενώ από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε και ένας ακόμη άνθρωπος.
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Πανικός επικράτησε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Γκουαγιακίλ στον Ισημερινό, την Τετάρτη όταν ταξιδιώτες έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της εν ψυχρώ εκτέλεσης ενός άνδρα, από ανήλικους δράστες. Αργότερα το θύμα ταυτοποιήθηκε ως ο φερόμενος αρχηγός των Los Águilas, μιας φατρίας της εγκληματικής συμμορίας Los Choneros.

Ο 39χρονος Carlos Alberto Suástegui Villanueva, πυροβολήθηκε ενώ έφευγε με τη σύζυγό του, από τον χώρο διεθνών αφίξεων του αεροδρομίου προς το πάρκινγκ.

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τη στιγμή της εκτέλεσης, όταν ένας νεαρός πλησιάζει τον 39χρονο, σηκώνει το όπλο και τον πυροβολεί.

Το περιστατικό συνέβη μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα κήρυξε νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω «σοβαρής εσωτερικής αναταραχής» σε δέκα επαρχίες και τρεις δήμους της χώρας, ένα μέτρο που περιλαμβάνει το Γκουαγιακίλ.

Ο φερόμενος ως αρχηγός των Los Águilas έχει βεβαρυμένο ποινικό μητρώο με κατηγορίες για δολοφονία, παράνομη οπλοκατοχή, κλπ.

Από τους πυροβολισμούς ένας άνθρωπος τραυματίστηκε. Οι αρχές συνέλαβαν δύο οπλισμένους εφήβους, ηλικίας 15 και 16 ετών.

Συνελήφθησαν στο χώρο στάθμευσης του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου. Οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο ανεστάλησαν προσωρινά.

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