Ταϊλάνδη: Αήττητος 22χρονος πυγμάχος σκοτώθηκε πέφτοντας από τουκ τουκ - Τσακώθηκε με τον οδηγό
Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο νεαρός μποξέρ που τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια διακοπών
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- Ο 22χρονος Σκωτσέζοςγμάχος Κλιν Κέρι έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη σε πτώση από τουκ
- τουκ στην Ταϊλάνδη.
- Η πτώση προκλήθηκε έπειτα από διαμάχη με τον οδηγό του τουκ
- τουκ για την πληρωμή του κόμιστρου.
- Ο Κέρνι, αήττητος στην κατηγορία μεσαίων βαρών με 10 νίκες σε 10 αγώνες, βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη πριν την απώλειά του.
- Η οικογένειά του συγκέντρωσε περίπου 70.000 ευρώ για τη νοσηλεία του και τώρα χρειάζονται επιπλέον χρήματα για τη μεταφορά της σορού του στη Βρετανία.
- Το ατύχημα συνέβη στις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Ιουνίου στο νησί Πουκέτ, όταν ο πυγμάχος επέστρεφε στο ξενοδοχείο του.
Ο Σκωτσέζος πυγμάχος Κόλιν Κέρνι, ο οποίος βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη μετά από ατύχημα, έχασε τη μάχη για τη ζωή, όπως επιβεβαίωσε ο σύλλογός του.
Ο 22χρονος είχε τραυματιστεί μετά από πτώση από ένα τουκ-τουκ, τα δημοφιλή οχήματα της Ταϊλάνδης, κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ασία.
Ο πυγμαχικός σύλλογός του επιβεβαίωσε πλέον ότι απεβίωσε σε ηλικία 22 ετών.
Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Κέρνι – αήττητος στην κατηγορία μεσαίων βαρών – επέστρεφε στο ξενοδοχείο του μετά από μια νυχτερινή έξοδο στο νησί Πουκέτ τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Ιουνίου.
Σύμφωνα με αναφορές, εμπλέχθηκε σε διαμάχη με τον οδηγό του τουκ-τουκ σχετικά με την πληρωμή του κόμιστρου.
Ο οδηγός φέρεται να ετοιμαζόταν να τον αφήσει σε ένα ΑΤΜ για να κάνει ανάληψη μετρητών.
Όμως, ο Κέρνι έπεσε από το πίσω μέρος του οχήματος και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.
Η οικογένειά του είχε δημιουργήσει μια σελίδα στο GoFundMe, η οποία έχει συγκεντρώσει σχεδόν 70.000 ευρώ προκειμένου να επιστρέψει ο νεαρός στη Βρετανία για νοσηλεία, ωστόσο τώρα απαιτούνται περισσότερα χρήματα για τη μεταφορά της σορού του.
Ο 22χρονος είχε αήττητο ρεκόρ με 10 νίκες σε 10 αγώνες, συμπεριλαμβανομένων έξι νοκ-άουτ.