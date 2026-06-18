Ταϊλάνδη: Αήττητος 22χρονος πυγμάχος σκοτώθηκε πέφτοντας από τουκ τουκ - Τσακώθηκε με τον οδηγό

Snapshot Ο 22χρονος Σκωτσέζοςγμάχος Κλιν Κέρι έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη σε πτώση από τουκ

τουκ στην Ταϊλάνδη.

Η πτώση προκλήθηκε έπειτα από διαμάχη με τον οδηγό του τουκ

τουκ για την πληρωμή του κόμιστρου.

Ο Κέρνι, αήττητος στην κατηγορία μεσαίων βαρών με 10 νίκες σε 10 αγώνες, βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη πριν την απώλειά του.

Η οικογένειά του συγκέντρωσε περίπου 70.000 ευρώ για τη νοσηλεία του και τώρα χρειάζονται επιπλέον χρήματα για τη μεταφορά της σορού του στη Βρετανία.

Το ατύχημα συνέβη στις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Ιουνίου στο νησί Πουκέτ, όταν ο πυγμάχος επέστρεφε στο ξενοδοχείο του. Snapshot powered by AI

Ο Σκωτσέζος πυγμάχος Κόλιν Κέρνι, ο οποίος βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη μετά από ατύχημα, έχασε τη μάχη για τη ζωή, όπως επιβεβαίωσε ο σύλλογός του.

Ο 22χρονος είχε τραυματιστεί μετά από πτώση από ένα τουκ-τουκ, τα δημοφιλή οχήματα της Ταϊλάνδης, κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ασία.

Ο πυγμαχικός σύλλογός του επιβεβαίωσε πλέον ότι απεβίωσε σε ηλικία 22 ετών.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Κέρνι – αήττητος στην κατηγορία μεσαίων βαρών – επέστρεφε στο ξενοδοχείο του μετά από μια νυχτερινή έξοδο στο νησί Πουκέτ τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Ιουνίου.

British boxer, 29, left in coma after falling from tuk-tuk in Thailand https://t.co/vRKzyCv3kb pic.twitter.com/69f8ZsofoC — The Mirror (@DailyMirror) June 15, 2026

Σύμφωνα με αναφορές, εμπλέχθηκε σε διαμάχη με τον οδηγό του τουκ-τουκ σχετικά με την πληρωμή του κόμιστρου.

Ο οδηγός φέρεται να ετοιμαζόταν να τον αφήσει σε ένα ΑΤΜ για να κάνει ανάληψη μετρητών.

Όμως, ο Κέρνι έπεσε από το πίσω μέρος του οχήματος και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Η οικογένειά του είχε δημιουργήσει μια σελίδα στο GoFundMe, η οποία έχει συγκεντρώσει σχεδόν 70.000 ευρώ προκειμένου να επιστρέψει ο νεαρός στη Βρετανία για νοσηλεία, ωστόσο τώρα απαιτούνται περισσότερα χρήματα για τη μεταφορά της σορού του.

Ο 22χρονος είχε αήττητο ρεκόρ με 10 νίκες σε 10 αγώνες, συμπεριλαμβανομένων έξι νοκ-άουτ.