Καμπανάκι για τις δημόσιες συντάξεις από τον Γιάννη Στουρνάρα

Snapshot Οι δημόσιες συντάξεις δεν θα μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης στο μέλλον, σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ενίσχυση των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων για να συμπληρώσουν το δημόσιο σύστημα και να ενθαρρύνουν τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση.

Η συμμετοχή των εργαζομένων στα επαγγελματικά ταμεία παραμένει περιορισμένη, ενώ η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στην Ελλάδα είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένη.

Το μικρό μέγεθος πολλών Ταμείων αυξάνει το λειτουργικό κόστος και δυσχεραίνει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, απαιτώντας συντονισμένη προσπάθεια για ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο θεσμό.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης έχουν ακόμη περιορισμένα μεγέθη, αλλά αναμένεται να αποκτήσουν σημαντικότερο ρόλο ως συνταξιοδοτικός και επενδυτικός πυλώνας τα επόμενα έτη. Snapshot powered by AI

«Oι δημόσιες συντάξεις, από μόνες τους, δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους» , προειδοποίησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, για το λόγο αυτό όπως είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα, ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα ενθαρρύνοντας τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση.

Μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης με τίτλο «Η Επαγγελματική Ασφάλιση στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Αποταμιεύσεις και τις Επενδύσεις» ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι η συμμετοχή των εργαζομένων παραμένει περιορισμένη, ενώ η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στη χώρα μας δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί στο βαθμό που απαιτείται.

Ταυτόχρονα, το μικρό μέγεθος πολλών Ταμείων δυσχεραίνει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και αυξάνει το λειτουργικό κόστος. Για τον λόγο αυτό απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης εργοδοτών και ασφαλισμένων προς τον θεσμό.

«Με 27 μόλις Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και περίπου 55 χιλιάδες μέλη στο τέλος του 2025, γίνεται σαφές ότι ο θεσμός βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, παρά τις σημαντικές προοπτικές και τη δυναμική που παρουσιάζει ο Πυλώνας Επαγγελματικής Ασφάλισης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Στουρνάρας.

Παρότι τόσο το Ενεργητικό όσο και οι τεχνικές προβλέψεις κατέγραψαν αυξήσεις άνω του 20% σε σχέση με το 2024, τα συνολικά μεγέθη παραμένουν περιορισμένα, καθώς το Ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 621 εκατ. ευρώ και οι τεχνικές προβλέψεις περίπου στα 550 εκατ. ευρώ για το 2025.

Ο ίδιος προέβλεψε ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης θα αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο τα επόμενα έτη, τόσο ως συνταξιοδοτικός θεσμός όσο και ως επενδυτικός πυλώνας, εντός συνόρων αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

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