Καμπανάκι για τις δημόσιες συντάξεις από τον Γιάννη Στουρνάρα

Οι δημόσιες συντάξεις δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους, είπε ο διοικητής της ΤτΕ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Καμπανάκι για τις δημόσιες συντάξεις από τον Γιάννη Στουρνάρα

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

INTIME.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι δημόσιες συντάξεις δεν θα μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης στο μέλλον, σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ενίσχυση των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων για να συμπληρώσουν το δημόσιο σύστημα και να ενθαρρύνουν τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση.
  • Η συμμετοχή των εργαζομένων στα επαγγελματικά ταμεία παραμένει περιορισμένη, ενώ η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στην Ελλάδα είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένη.
  • Το μικρό μέγεθος πολλών Ταμείων αυξάνει το λειτουργικό κόστος και δυσχεραίνει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, απαιτώντας συντονισμένη προσπάθεια για ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο θεσμό.
  • Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης έχουν ακόμη περιορισμένα μεγέθη, αλλά αναμένεται να αποκτήσουν σημαντικότερο ρόλο ως συνταξιοδοτικός και επενδυτικός πυλώνας τα επόμενα έτη.
Snapshot powered by AI

«Oι δημόσιες συντάξεις, από μόνες τους, δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους» , προειδοποίησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, για το λόγο αυτό όπως είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα, ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα ενθαρρύνοντας τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση.

Μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης με τίτλο «Η Επαγγελματική Ασφάλιση στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Αποταμιεύσεις και τις Επενδύσεις» ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι η συμμετοχή των εργαζομένων παραμένει περιορισμένη, ενώ η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στη χώρα μας δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί στο βαθμό που απαιτείται.

Ταυτόχρονα, το μικρό μέγεθος πολλών Ταμείων δυσχεραίνει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και αυξάνει το λειτουργικό κόστος. Για τον λόγο αυτό απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης εργοδοτών και ασφαλισμένων προς τον θεσμό.

«Με 27 μόλις Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και περίπου 55 χιλιάδες μέλη στο τέλος του 2025, γίνεται σαφές ότι ο θεσμός βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, παρά τις σημαντικές προοπτικές και τη δυναμική που παρουσιάζει ο Πυλώνας Επαγγελματικής Ασφάλισης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Στουρνάρας.

Παρότι τόσο το Ενεργητικό όσο και οι τεχνικές προβλέψεις κατέγραψαν αυξήσεις άνω του 20% σε σχέση με το 2024, τα συνολικά μεγέθη παραμένουν περιορισμένα, καθώς το Ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 621 εκατ. ευρώ και οι τεχνικές προβλέψεις περίπου στα 550 εκατ. ευρώ για το 2025.

Ο ίδιος προέβλεψε ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης θα αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο τα επόμενα έτη, τόσο ως συνταξιοδοτικός θεσμός όσο και ως επενδυτικός πυλώνας, εντός συνόρων αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:52WHAT THE FACT

Η μυρωδιά από τα παπούτσια θα εξαφανιστεί για πάντα: Απλά και αποτελεσματικά τρικ

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η έκθεση του ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία διαψεύδει όσους κατηγορούν για «ενδοτισμό» την κυβέρνηση

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στο «φως» το σχολείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Νέα αρχαιολογικά δεδομένα στην αρχαία Μίεζα

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανδρέας Μαζαράκης: Θλίψη για τον θάνατο του «Εξαρχείων» - Το αντίο φίλων, πολιτικών και δημοσιογράφων

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι 5 πιο επικίνδυνες παραλίες στην Ελλάδα - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν βουτήξετε

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Κρανίδι: Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 4 μηνών - Υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι για τις δημόσιες συντάξεις από τον Γιάννη Στουρνάρα

13:20LIFESTYLE

Έφη Πίκουλα για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Κοιταζόταν στον καθρέφτη και είχε αγάπη με τον εαυτό της»

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 18χρονου - Αφηνίασε άλογο στο Σέντραλ Παρκ και τον έριξε από την άμαξα

12:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η συγκλονιστική ανάρτηση της προέδρου των αστυνομικών υπαλλήλων Δράμας - «Δύο παιδιά έχασαν για πάντα τους γονείς τους»

12:47LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Τα καλοκαιρινά στιγμιότυπα που μοιράστηκε από την επίσκεψή της στην Ελλάδα

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός 75χρονος από χτύπημα αλόγου στο... δρόμο!

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον Νίγηρα: Πυροβολισμοί και εκρήξεις στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Νιαμέι

12:38ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Η βενζίνη «πέφτει» κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά μετά από μήνες

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινά σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες μετά το σκάνδαλο στις Υπηρεσίες Δόμησης

12:30ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Νεφρού: Πρώιμα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε

12:28ΕΘΝΙΚΑ

Η Μάχη του Υψώματος Χάρρυ: Ο ελληνικός στρατός στην Κορέα

12:25WHAT THE FACT

Μουντιάλ 2026: Όταν ο καμεραμάν κυνηγά το πιο όμορφο κορίτσι στο στάδιο

12:23ΕΛΛΑΔΑ

12 ή 400; Πόσους βουλευτές έχει η Βουλή; Το γκάλοπ του Newsbomb και οι αναπάντεχες απαντήσεις

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επτά χρόνια αργότερα έχουμε κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην αγορά εργασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF, NOAA και NASA για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στην Ελλάδα

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Κρανίδι: Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 4 μηνών - Υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός 75χρονος από χτύπημα αλόγου στο... δρόμο!

10:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Κροατία έχασε από την Αγγλία, αλλά η «πιο όμορφη οπαδός του Μουντιάλ» κέρδισε άνετα τη μάχη της κερκίδας

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Ανήλικοι εκτελούν εν ψυχρώ τον αρχηγό της διαβόητης συμμορίας Los Aguilas σε αεροδρόμιο του Ισημερινού

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός, Ανδρέας Μαζαράκης - Διετέλεσε πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι 5 πιο επικίνδυνες παραλίες στην Ελλάδα - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν βουτήξετε

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Η Μίνα Καραμήτρου τραυματίστηκε από έκρηξη κλιματιστικού έξω από το Open

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας πειρατής που πρόδωσε τους πάντες: Η άγνωστη ιστορία του Λιμπεράκη Γερακάρη

12:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μετά από 220 χρόνια συμπληρώνεται το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα - Βγήκαν οι σκαλωσιές από τη δυτική όψη του μνημείου-συμβόλου της Ελλάδας

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι για τις δημόσιες συντάξεις από τον Γιάννη Στουρνάρα

11:44WHAT THE FACT

Η επιστήμη το επιβεβαίωσε: Με αυτό το λαχανικό οι κατσαρίδες δεν θα ξαναμπούν σπίτι σας

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

12:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η συγκλονιστική ανάρτηση της προέδρου των αστυνομικών υπαλλήλων Δράμας - «Δύο παιδιά έχασαν για πάντα τους γονείς τους»

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η πόλη των ίσων: Ο αρχαίος πολιτισμός που άνθισε χωρίς βασιλείς, παλάτια και ναούς

07:56ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «O Tραμπ απαίτησε την άνευ όρων παράδοση του Ιράν - Toν περίμενε όμως μια έκπληξη»

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

12:01LIFESTYLE

Ο Τζόκοβιτς συνάντησε την Dara και χόρεψαν το «Bangaranga» - Βίντεο

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Τελέστηκε η κηδεία του 50χρονου αστυνομικού που σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ