Πώς να επιλέξετε τη σωστή οδοντόκρεμα για εσάς

Πώς να επιλέξετε οδοντόκρεμα για τερηδόνα, ευαισθησία, λεύκανση και υγεία των ούλων.

Newsbomb

Πώς να επιλέξετε τη σωστή οδοντόκρεμα για εσάς
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
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Η σωστή οδοντόκρεμα για εσάς εξαρτάται από τα δόντια, τα ούλα και την ευαισθησία σας, αλλά ένας κανόνας προηγείται: επιλέξτε οδοντόκρεμα με φθόριο. Το φθόριο ενισχύει το σμάλτο, βοηθά στην αποκατάσταση της πρώιμης βλάβης του σμάλτου και κάνει τα δόντια πιο ανθεκτικά στο οξύ από βακτήρια και τροφές.

Στη συνέχεια, η καλύτερη επιλογή εξαρτάται από το κύριο οδοντιατρικό σας πρόβλημα, όπως τερηδόνα, ευαισθησία, χρώση, συσσώρευση πέτρας ή φλεγμονή των ούλων.

Το φθόριο είναι το πιο σημαντικό συστατικό για την πρόληψη της τερηδόνας. Για τους περισσότερους μια τυπική οδοντόκρεμα με φθόριο είναι αρκετή. Εάν έχετε υψηλό κίνδυνο τερηδόνας, ξηροστομία, εκτεθειμένες ρίζες, σιδεράκια ή συχνή τερηδόνα, ο οδοντίατρός σας μπορεί να συστήσει ένα προϊόν φθορίου υψηλότερης περιεκτικότητας.

Οδοντόκρεμες για ευαισθησία στα δόντια

Η οδοντόκρεμα για ευαισθησία μπορεί να βοηθήσει εάν τα κρύα ποτά, ο ζεστός καφές ή τα γλυκά φαγητά προκαλούν μια γρήγορη, έντονη αίσθηση. Αυτές οι φόρμουλες συχνά λειτουργούν ηρεμώντας την νευρική απόκριση ή μπλοκάροντας μικροσκοπικά κανάλια που οδηγούν στα νεύρα των δοντιών.

Χρησιμοποιήστε την με συνέπεια. Η προστασία από την ευαισθησία μπορεί να εξασθενίσει εάν σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε. Εάν ο πόνος είναι έντονος, μονόπλευρος ή δεν βελτιώνεται, επισκεφθείτε έναν οδοντίατρο επειδή μπορεί να εμπλέκονται τερηδόνα, ραγισμένα δόντια ή υποχώρηση των ούλων.

Λευκαντική οδοντόκρεμα μόνο για επιφανειακούς λεκέδες

Η λευκαντική οδοντόκρεμα μπορεί να βοηθήσει στην αφαίρεση επιφανειακών λεκέδων από καφέ, τσάι ή κάπνισμα, αλλά δεν θα αλλάξει το φυσικό χρώμα του δοντιού. Αυτά τα προϊόντα συνήθως χρησιμοποιούν ήπια λειαντικά ή λευκαντικά χαμηλού επιπέδου για να γυαλίσουν την επιφάνεια των δοντιών.

Αποφύγετε το επιθετικό βούρτσισμα ή τα προϊόντα με υψηλή λείανση, ειδικά εάν έχετε ήδη ευαισθησία ή φθορά του σμάλτου. Ένας οδοντίατρος μπορεί να σας συμβουλεύσει εάν η επαγγελματική λεύκανση είναι πιο κατάλληλη.

Οδοντόκρεμες για τον έλεγχο της πέτρας ή για την υγεία των ούλων

Η οδοντόκρεμα για τον έλεγχο της πέτρας μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της σκλήρυνσης της οδοντικής πλάκας σε μορφή πέτρας, αλλά δεν μπορεί να αφαιρέσει την πέτρα που υπάρχει ήδη. Μόλις σκληρύνει η πλάκα, απαιτείται επαγγελματικός οδοντικός καθαρισμός.

Εάν τα ούλα σας αιμορραγούν, φαίνονται πρησμένα ή τα αισθάνεστε ευαίσθητα, μια οδοντόκρεμα για την υγεία των ούλων μπορεί να βοηθήσει ως μέρος μιας σωστής ρουτίνας. Ορισμένες φόρμουλες περιέχουν φθοριούχο κασσίτερο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των βακτηρίων που συνδέονται με την ουλίτιδα, ενώ παράλληλα προστατεύει από την τερηδόνα.

Τον νου σας στις «φυσικές» οδοντόκρεμες και τις οδοντόκρεμες με άνθρακα

Η φυσική οδοντόκρεμα μπορεί να προσελκύσει άτομα που θέλουν λιγότερα συνθετικά συστατικά, αλλά πολλές φόρμουλες δεν περιέχουν φθόριο. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για άτομα με τερηδόνα, ουλίτιδα ή ιστορικό τερηδόνας.

Η οδοντόκρεμα με άνθρακα πρέπει επίσης να προσεγγίζεται προσεκτικά. Οι οδοντίατροι παραμένουν επιφυλακτικοί, διότι ο άνθρακας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σμάλτο με την πάροδο του χρόνου λόγω της λειαντικής του δράσης.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι οι ακριβές οδοντόκρεμες καλύτερες;

Όχι πάντα. Το φθόριο και η αντιστοίχιση του προϊόντος με τις οδοντιατρικές σας ανάγκες έχουν μεγαλύτερη σημασία από την τιμή.

Πρέπει να αποφεύγω το λαυρυλοθειικό νάτριο (sodium lauryl sulfate);

Μερικοί το βρίσκουν ερεθιστικό, ειδικά αν εμφανίσουν έλκη στο στόμα ή ευαισθησία στο στόμα. Άλλοι το ανέχονται καλά.

Μπορεί η οδοντόκρεμα να αντικαταστήσει το οδοντικό νήμα;

Όχι. Η οδοντόκρεμα βοηθά στον καθαρισμό και την προστασία των επιφανειών των δοντιών, αλλά το οδοντικό νήμα καθαρίζει ανάμεσα στα δόντια όπου δεν μπορεί να φτάσει μια βούρτσα.

Συμπέρασμα

Η βέλτιστη οδοντόκρεμα για εσάς βασίζεται στο φθόριο, είναι ασφαλής για καθημερινή χρήση και ταιριάζει με το κύριο ζήτημα οδοντικής υγιεινής που έχετε. Η οδοντόκρεμα βοηθάει σε κάθε πιθανό πρόβλημα, αλλά λειτουργεί καλύτερα με βούρτσισμα δύο φορές την ημέρα, οδοντικό νήμα, τακτικές οδοντιατρικές επισκέψεις και σωστή τεχνική.

Πηγές:
clevelandclinic.org
ada.org (1)
ada.org (2)
cdc.gov

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