Άρωμα...Μουντιάλ στη Σύνοδο Κορυφής G7: Τα πειράγματα για το ποδόσφαιρο και η φανέλα δώρο στον Τραμπ

Snapshot Στη Σύνοδο Κορυφής G7 στη Γαλλία, οι ηγέτες αντάλλαξαν πειράγματα με αφορμή το ποδόσφαιρο και τον αγώνα Ultimate Fighting Championship του Γάλλου Σιρίλ Γκανέ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δώρισε στον Ντόναλντ Τραμπ φανέλα της εθνικής ομάδας με την ένδειξη «Τραμπ 47» ως κίνηση καλής θέλησης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προσπάθησε να διασφαλίσει την επιτυχία της Συνόδου με σύντομες συνεδρίες και να πείσει τον Τραμπ να παραμείνει για δείπνο στις Βερσαλλίες.

Η σύνοδος ολοκληρώθηκε με το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που υπέγραψε προσωπικά ο Τραμπ στο Παλάτι των Βερσαλλιών.

Παρά τις εντάσεις, οι ηγέτες προσπάθησαν να διατηρήσουν θετική ατμόσφαιρα, με στιγμές χαλάρωσης όπως η παιδική χορωδία και οι συζητήσεις για προσωπικές συνήθειες. Snapshot powered by AI

Φιλοξενώντας την τελευταία του σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά, ο Εμανουέλ Μακρόν χρειάστηκε να κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι θα ήταν επιτυχημένη και ήρθε προετοιμασμένος, ακόμη και για μια έκπληξη στο τέλος. Μεταξύ άλλων έπρεπε να είναι απόλυτα ενημερωμένος για τον αγώνα τίτλου Ultimate Fighting Championship που διοργάνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν φύγει από την Ουάσιγκτον, ειδικά επειδή ο Γάλλος μαχητής Σιρίλ Γκανέ κατέκτησε τον τίτλο βαρέων βαρών.

Ο Γάλλος πρόεδρος είναι περισσότερο γνωστός ως οπαδός του ποδοσφαίρου, αλλά κλήθηκε να καλωσορίσει τον Τραμπ, αφού γιόρτασε τα 80ά γενέθλιά του παρακολουθώντας μια σειρά από αγώνες στον Λευκό Οίκο. «Τηλεφώνησα χθες βράδυ, πολύ αργά χθες το βράδυ για να σας συγχαρώ επειδή κέρδισε ένας Γάλλος μαχητής», ήταν μεταξύ των πρώτων λέξεων που είπε ο Τραμπ στον Μακρόν κατά την άφιξή του.

«Είναι αυτό πιο σημαντικό από το Παγκόσμιο Κύπελλο;» αστειεύτηκε ο Τραμπ, όταν ο Μακρόν τον υποδέχτηκε στο Royal Hotel στο Εβιάν τη Δευτέρα. «Για κάποιους, ίσως να είναι, σωστά;» Κατ' ιδίαν, ο Τραμπ πρότεινε στον Μακρόν να λάβει ο Γκανέ την ύψιστη τιμή της Γαλλίας, τη Λεγεώνα της Τιμής, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Τα ήπια πειράγματα για τον αθλητισμό ήταν το κεντρικό θέμα καθ' όλη τη διάρκεια μιας Συνόδου Κορυφής με φόντο το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου. Και το να φερθούν καλά στον Τραμπ ήταν προτεραιότητα για πολλούς ηγέτες που ήταν παρόντες και έχουν χάσει την εύνοια ενός προέδρου που έχει καταργήσει τις τυπικότητες και τις στημένες φάσεις που αποτελούν βασικό στοιχείο τέτοιων εκδηλώσεων, σημειώνει το Bloomberg.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ήρθε προετοιμασμένος με ένα δώρο για τον Αμερικανό ομόλογό του: μια φανέλα της εθνικής ομάδας με την ένδειξη «Tραμπ 47». Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό διοργανώνουν από κοινού το Παγκόσμιο Κύπελλο φέτος. «Άλλωστε, είμαστε στην ίδια ομάδα», σχολίασε ο Μερτς.

Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μία κίνηση καλής θέλησης, ένα κλαδί ελιάς από τον Μερτς προς τον Τραμπ. Τον Απρίλιο, ο Γερμανός ηγέτης έγινε πρωτοσέλιδο λέγοντας ότι ο Τραμπ «ταπεινώθηκε» στο Ιράν. Ο Τραμπ απάντησε θυμωμένα σε δύο αναρτήσεις, λέγοντας ότι ο Μερτς «δεν ξέρει για τι μιλάει».

Για τον Μακρόν, ο κύριος στόχος ήταν διττός. Να είναι οι συνεδρίες εργασίας σύντομες και σφιχτές και να πειστεί ο Τραμπ να μείνει, απευθύνοντάς του πρόσκληση για δείπνο στο πολυτελές Παλάτι των Βερσαλλιών. Επίσης να κρατηθούν ιδιωτικές τυχόν επιφυλάξεις σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν και, αντίθετα, να πειστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ ότι η Ουκρανία έχει πραγματικά σημειώσει πρόοδο στον πόλεμό της με τη Ρωσία, ο οποίος τώρα έχει διαρκέσει περισσότερο από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στόχος ήταν να παρουσιαστεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως νικητής, αντί για κάποιον που έπρεπε να παραδεχτεί την ήττα του.

Η ομάδα του Μακρόν κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δημιουργήσει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, παρά τις βαθιές εντάσεις που αμαυρώμουν τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των παραδοσιακών συμμάχων τους από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Οι Γάλλοι ήταν ιδιαίτερα περήφανοι για την επίδραση μιας παιδικής χορωδίας 200 ατόμων που εμφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης. Είπαν ότι τουλάχιστον ένας από τους ηγέτες συγκινήθηκε μέχρι δακρύων από την ερμηνεία του "We Are the World" των Μάικλ Τζάκσον και Λάιονελ Ρίτσι. Ένας άλλος συμμετέχων είπε ότι η στιγμή ήταν απλώς περίεργη.

Όπως πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις, το μεγαλύτερο μέρος της δράσης περιστρεφόταν γύρω από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και υπήρχαν αρκετές λεγόμενες "καυτές" στιγμές που δίνουν μια απροκάλυπτη εικόνα για το πώς οι αξιωματούχοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όταν νομίζουν ότι κανείς δεν παρακολουθεί.

Για παράδειγμα, ενώ οι ηγέτες περίμεναν τον Τραμπ σε μια συνεδρίαση, η Τζόρτζια Μελόνι από την Ιταλία εξήγησε στους ομολόγους της ότι έχει γίνει ιδιαίτερα εξαρτημένη από τον πρωινό καφέ της από τότε που έκοψε το κάπνισμα πριν από ένα μήνα. «Ωραία!» απάντησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρώην γιατρός, ενώ άλλοι μίλησαν επίσης για τη δική τους εμπειρία με το κάπνισμα. Ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει κόψει τη συνήθεια εδώ και 21 χρόνια.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε αργά στη συνεδρίαση της Τρίτης το πρωί μετά από μια αυτοσχέδια παράλληλη συνάντηση με τον Μακρόν και τον Ζελένσκι. Όταν άργησε ξανά την Τετάρτη, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι έδειξε το ρολόι της με υπερβολικό τρόπο.

Σε κάποιο σημείο, όταν ο Τραμπ έφτασε καθυστερημένα και διαπίστωσε ότι ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ κατείχε την έδρα των ΗΠΑ, ο Τραμπ του έκανε ένα φιλικό χτύπημα, λέγοντάς του: «Είμαι το αφεντικό».

Το ποδόσφαιρο - ή το ποδόσφαιρο όπως το ξέρουν οι Αμερικανοί - πρωτοστάτησε επίσης στα πηγαδάκια πριν από το τέλος της συνόδου κορυφής, με τρόπους που δεν ήταν πάντα προκαθορισμένοι. Ο Καναδός Μαρκ Κάρνεϊ συνεχάρη τον Μακρόν για τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League της UEFA τον περασμένο μήνα, ίσως ξεχνώντας ότι η Παρί Σεν Ζερμέν είναι ο μεγάλος αντίπαλος της ομάδας του Μακρόν, της Ολιμπίκ Μαρσέιγ.

«Δεν είναι χαρούμενος», απάντησε ο σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, εμίρης του Κατάρ. «Προσποιείται ότι είναι χαρούμενος, αλλά εσωτερικά...»

Ο Μακρόν έσκυψε και εξήγησε στον Τραμπ ότι to Κατάρ κατέχει την Παρί Σεν Ζερμέν και γι' αυτό ο σεΐχης ήταν τόσο ευχαριστημένος. Και σε μια συγκέντρωση αξιοσημείωτη για την πληθώρα τσαντών Chanel και παπουτσιών Manolo Blahnik, ο πλούτος των δύο Αράβων καλεσμένων, οι οποίοι είχαν βοηθήσει τον Τραμπ να εξασφαλίσει την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ήταν ένα πράγμα που προκάλεσε μια δόση σεβασμού από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Καθώς ορισμένοι ηγέτες προσπάθησαν να ακούσουν τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων όταν απευθύνθηκε στη συνάντηση, ο Τραμπ τους είπε ότι απλώς έπρεπε να ακούσουν προσεκτικά. «Όταν είσαι τόσο πλούσιος, μπορείς να μιλάς τόσο χαμηλόφωνα», είπε.

Αυτό που κανείς δεν περίμενε να συμβεί ήταν αυτό που συνέβη στις Βερσαλλίες και αυτό που ίσως είχε στο μυαλό του ο Μακρόν εξαρχής όταν έπεισε τον Τραμπ να παραμείνει μετά το τέλος της G7: Ο Τραμπ να υπογράφει προσωπικά, στο παλάτι, ένα αντίγραφο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Το 2019, στην πρώτη του σύνοδο κορυφής ως οικοδεσπότης στο Μπιαρίτς, ο Μακρόν είχε προσπαθήσει να κανονίσει μια αυτοσχέδια συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του τότε Ιρανού υπουργού Εξωτερικών — αλλά απέτυχε.

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