Από τη Συνθήκη των Βερσαλλιών στο μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν: Το παλάτι σύμβολο

Snapshot Η Συνθήκη των Βερσαλλιών του 1919, που τερμάτισε τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο, υπογράφηκε στο Παλάτι των Βερσαλλιών και οδήγησε σε οικονομικές αποζημιώσεις που συνέβαλαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε στο ίδιο παλάτι το Μνημόνιο Κατανόησης ΗΠΑ

Ιράν, που ανοίγει το δρόμο για διαπραγματεύσεις και τερματίζει τον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

Το Παλάτι των Βερσαλλιών αποτελεί ιστορικό σύμβολο βασιλικής εξουσίας και γαλλικής επανάστασης, ενώ χρησιμοποιείται συχνά από τον Εμανουέλ Μακρόν για διπλωματικές εκδηλώσεις.

Στο παλάτι έχουν φιλοξενηθεί σημαντικοί ηγέτες όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο βασιλιάς Κάρολος και ο Τζον Φ. Κένεντι σε επίσημες εκδηλώσεις.

Το Παλάτι των Βερσαλλιών έχει επηρεάσει την αρχιτεκτονική και τη μεγαλοπρέπεια σε διάφορα μέρη, ενώ ο Τραμπ έχει δείξει ενδιαφέρον για τέτοιου είδους επιδείξεις δύναμης και πολυτέλειας. Snapshot powered by AI

Η Συνθήκη των Βερσαλλιών υπεγράφη στις 28 Ιουνίου του 1919 στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών και τερμάτισε επίσημα τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Χρειάστηκαν έξι μήνες διαπραγματεύσεων στο Παρίσι, για να υπογραφεί και σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς δημιούργησε τις προϋποθέσεις, ώστε να ακολουθήσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, λόγω των πολύ μεγάλων οικονομικών αποζημιώσεων που έπρεπε να καταβάλουν οι ηττημένοι Γερμανοί.

Έναν και πλέον αιώνα μετά ο Ντόναλντ Τραμπ, στο ίδιο παλάτι -κατά τη διάρκεια ενός δείπνου με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν-υπέγραψε χθες το Μνημόνιο Κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν, που δίνει τέλος στον πόλεμο και ανοίγει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις προς την οριστική συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποδέχθηκε εύκολα την πρόσκληση για δείπνο με τον Εμανουέλ Μακρόν στο εντυπωσιακό Παλάτι των 2.300 δωματίων. Για έναν πρόεδρο που έχει παρομοιάσει τον εαυτό του...με βασιλιά και έχει ανακαινίσει το Οβάλ Γραφείο με χρυσή μπογιά και χρυσά στολίδια, οι Βερσαλλίες μοιάζουν με τον τέλειο χώρο για δείπνο και υπογραφές ιστορικών συμφωνιών.

Το παλάτι, που βρίσκεται σε μια έκταση άνω των 2.000 στρεμμάτων δυτικά του Παρισιού, είναι ταυτόχρονα ιστορική έδρα της βασιλικής εξουσίας και σύμβολο της Γαλλικής Επανάστασης. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην τέχνη του 17ου αιώνα, σχεδιάστηκε ως αρχιτεκτονική ενσάρκωση του Βασιλιά Ήλιου, Λουδοβίκου ΙΔ΄, και ήταν η κατοικία του δισέγγονου του, Λουδοβίκου ΙΣΤ, όταν η Πορεία των Γυναικών στις Βερσαλλίες προανήγγειλε την αρχή του τέλους της γαλλικής μοναρχίας το 1789.

Από όλους τους σύγχρονους Γάλλους προέδρους, ο Μακρόν έχει αξιοποιήσει περισσότερο το παλάτι ως σύμβολο γαλλικής πολυτέλειας, ισχύος και διπλωματίας. Το 2017, φιλοξένησε εκεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν , οδηγώντας τον Ρώσο ηγέτη στους χώρους με ένα ηλεκτρικό αμαξίδιο του γκολφ και πραγματοποιώντας μια κοινή συνέντευξη Τύπου σε μια γκαλερί με ιστορικούς πολεμικούς πίνακες. Το 2023, φιλοξένησε τον Βασιλιά Κάρολο στην περίφημη Αίθουσα των Καθρεφτών και χρησιμοποιεί τακτικά το παλάτι ως βιτρίνα για επενδυτικές συνόδους κορυφής.

Δείπνο προς τιμήν του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα στην Αίθουσα των Καθρεφτών των Βερσαλλιών τον Σεπτέμβριο του 2023

Ο Τραμπ περιηγήθηκε σε βασικές αίθουσες στο παλάτι πριν καθίσει για δείπνο στην Galerie Basse, η οποία ανοίγει σε μια βεράντα με θέα στους κήπους. Το τραπέζι στρώθηκε ανάμεσα σε μια σειρά από αγάλματα που είχε παραγγείλει ο ίδιος ο Βασιλιάς Ήλιος. Είναι σπάνιο για έναν πρόεδρο των ΗΠΑ να φιλοξενείται στις Βερσαλλίες ως ο κύριος τιμώμενος προσκεκλημένος χωρίς να είναι παρόντες άλλοι ξένοι ηγέτες. Μεταξύ των αξιοσημείωτων παλαιότερων αποδεκτών της τιμής περιλαμβάνεται ο Τζον Φ. Κένεντι, ο οποίος φιλοξενήθηκε σε επίσημο δείπνο το 1961.

Υβόν ντε Γκολ, Τζον Κένεντι, Σαρλ ντε Γκολ και Τζάκι Κένεντι στις Βερσαλλίες τον Ιούνιο του 1961

Το τεράστιο κτήμα ασκεί εδώ και καιρό γοητεία στους Αμερικανούς εκατομμυριούχους, με το Marble House των Vanderbilts στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ, να αντλεί μεταξύ άλλων έμπνευση από την αρχιτεκτονική του. Η γαλλική μεγαλοπρέπεια και επισημότητα έχουν επίσης αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τον Τραμπ. Όταν προσκλήθηκε στην στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι το 2017, εξέφρασε ενδιαφέρον για μια παρόμοια επίδειξη δύναμης στην πατρίδα του.

«Όμορφο κτίριο», είπε κάποτε ο Τραμπ για το Μέγαρο των Ηλυσίων – την προεδρική κατοικία των 365 δωματίων στο Παρίσι που είναι διπλάσια σε μέγεθος από τον Λευκό Οίκο. Ο χρόνος θα δείξει αν το δείπνο στις Βερσαλλίες θα του δώσει νέες ιδέες για μεγαλοπρεπή σχέδια και διακοσμητικά στην πατρίδα του.

Διαβάστε επίσης