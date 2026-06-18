Φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ανθή Κουρεντζή

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6) σε διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος πάνω στην κουζίνα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ η εικόνα δεν προκαλεί ανησυχία.

Στο σημείο έχει σπεύσει ένα όχημα με τρεις πυροσβέστες.

Προσωρινά έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μαιάνδρου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Βρυούλων.

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