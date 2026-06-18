Μίνα Καραμήτρου: Στο νοσοκομείο η δημοσιογράφος μετά από έκρηξη κλιματιστικού

Γλύτωσε τα χειρότερα η παρουσιάστρια του OPEN

Δημήτρης Δρίζος

Μίνα Καραμήτρου: Στο νοσοκομείο η δημοσιογράφος μετά από έκρηξη κλιματιστικού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η δημοσιογράφος Μίνα Καραμήτρου τραυματίστηκε σοβαρά μετά από έκρηξη κλιματιστικής μονάδας στον αύλειο χώρο του καναλιού OPEN.
  • Το ωστικό κύμα της έκρηξης την εκσφενδόνισε και κομμάτια μετάλλων την τραυμάτισαν, με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς σε χέρι, πόδι και εκδορές σε όλο το σώμα.
  • Η Μίνα Καραμήτρου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Metropolitan όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και έλαβε ιατρική φροντίδα.
  • Συνάδελφοι και μέλη της οικογένειάς της βρέθηκαν άμεσα στο πλευρό της, ενώ ο συμπαρουσιαστής της Νίκος Στραβελάκης απουσίασε από ραδιοφωνική εκπομπή λόγω του περιστατικού.
  • Η παρουσιάστρια σχεδιάζει να επιστρέψει κανονικά στην εκπομπή της την επόμενη ημέρα μετά το ατύχημα.
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Μια σοβαρή περιπέτεια πέρασε η γνωστή αστυνομική ρεπόρτερ και παρουσιάστρια του Open, Μίνα Καραμήτρου, η οποία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Metropolitan ύστερα από έκρηξη κλιματιστικής μονάδας.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά το τέλος της εκπομπής «10 Παντού», που συμπαρουσιάζει με τον Νίκο Στραβελάκη. Ήταν γύρω στη 1 το μεσημέρι, όταν η Μίνα Καραμήτρου βγήκε στον αύλειο χώρο του καναλιού, έξω από την αίθουσα σύνταξης, για να πάρει λίγο αέρα. Τίποτα δεν προμήνυε τον εφιάλτη που θα ζούσε.

Ξαφνικά «έσκασε» η τεράστια εξωτερική κλιματιστική μονάδα και άρπαξε φωτιά. Η δημοσιογράφος καθόταν περίπου πέντε μέτρα μακριά, αλλά από την ισχυρή έκρηξη το ωστικό κύμα την εκσφενδόνισε, ενώ κομμάτια μετάλλων έπεσαν πάνω της και την τραυμάτισαν.

Άπαντες έτρεξαν να βοηθήσουν τη συνάδελφό τους, που ήταν πεσμένη στο έδαφος με σκισμένα ρούχα και σφάδαζε από τους πόνους.

Της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, ενώ αμέσως κλήθηκε και έφθασε στις εγκαταστάσεις στο Κορωπί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη Μίνα Καραμήτρου και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Metropolitan. Εκεί είχαν ειδοποιηθεί οι γιατροί και την περίμεναν. Με το που έφτασε, αμέσως την παρέλαβαν και την υπέβαλαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Όπως διαπιστώθηκε, έφερε σοβαρό τραυματισμό στο χέρι αλλά και στο ένα πόδι, καθώς και εκδορές σχεδόν σε όλο το σώμα. Αμεσα στο πλευρό της έσπευσαν μέλη της οικογένειάς της και συνάδελφοί της, όπως ο Νίκος Στραβελάκης, που δεν εμφανίστηκε χθες στη ραδιοφωνική εκπομπή του στον Real FM.

Να σημειωθεί πως η παρουσιάστρια θα δώσει σήμερα κανονικά το «παρών» στην εκπομπή της.

Το πρωί της Πέμπτης (18-06- 2026) και κατά την ανάγνωση των εφημερίδων, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη έμειναν έκπληκτοι με το περιστατικό, διαβάζοντας το πρωτοσέλιδο της Espresso με το σχετικό ρεπορτάζ.

«Τι έπαθε; Περαστικά, έλα ρε συ! Να προσέχουμε τα κλιματιστικά, μπορεί να υπερθερμανθούν. Εγώ το έχω σκεφτεί πολλές φορές», είπε η Ανθή Βούλγαρη, ενώ τα περαστικά του στη Μίνα Καραμήτρου έστειλε και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

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