«Κατ'αρχήν ζεις»: Το σχόλιο του Νίκου Στραβελάκη μετά το ατύχημα της Μίνας Καραμήτρου

Κανονικά εμφανίστηκε στην εκπομπή του «10 παντού» στο Open, το πρωί της Πέμπτης (18/6) η Μίνα Καραμήτρου, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε χθες, έπειτα από έκρηξη εξωτερικής κλιματιστικής μονάδας στον αύλειο χώρο του καναλιού.

«Άγιο είχες, να τα λέμε αυτά. Μίνα, αν ήσουν πιο δίπλα, θα ήταν πολύ σοβαρό. Ήμουν μπροστά το είδα», δήλωσε ο Νίκος Στραβελάκης.

Η παρουσιάστρια αντιμετώπισε με χιούμορ το ατύχημά της, σχολιάζοντας την μουσική έναρξη της εκπομπής. Απευθυνόμενη στον συμπαρουσιαστή της, είπε: «ήθελες να μην έρθω να βάλεις Μέγαρο Μουσικής».

«Όλα καλά, όλα καλά, είμαστε μια χαρά, ατυχήματα συμβαίνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μίνα Καραμήτρου.

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε με νάρθηκα στο αριστερό της χέρι, έπειτα από κάταγμα που υπέστη.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά το τέλος της εκπομπής «10 Παντού», την Τετάρτη 17 Ιουνίου που παρουσιάζει η Μίνα Καραμήτρου με τον Νίκο Στραβελάκη. Ήταν γύρω στη 1 το μεσημέρι, όταν η παρουσιάστρια βγήκε στον αύλειο χώρο του καναλιού, έξω από την αίθουσα σύνταξης, για να πάρει λίγο αέρα. Τίποτα δεν προμήνυε τον εφιάλτη που θα ζούσε.

Ξαφνικά «έσκασε» η τεράστια εξωτερική κλιματιστική μονάδα και άρπαξε φωτιά. Η δημοσιογράφος καθόταν περίπου πέντε μέτρα μακριά, αλλά από την ισχυρή έκρηξη το ωστικό κύμα την εκσφενδόνισε, ενώ κομμάτια μετάλλων έπεσαν πάνω της και την τραυμάτισαν.

Συνάδελφοί της έσπευσαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ αμέσως κλήθηκε και έφθασε στις εγκαταστάσεις στο Κορωπί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη Μίνα Καραμήτρου και τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Εκεί είχαν ειδοποιηθεί οι γιατροί και την περίμεναν. Με το που έφτασε, αμέσως την παρέλαβαν και την υπέβαλαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Όπως διαπιστώθηκε, έφερε σοβαρό τραυματισμό στο χέρι αλλά και στο ένα πόδι, καθώς και εκδορές σχεδόν σε όλο το σώμα. Αμεσα στο πλευρό της έσπευσαν μέλη της οικογένειάς της και συνάδελφοί της, όπως ο Νίκος Στραβελάκης, που δεν εμφανίστηκε χθες στη ραδιοφωνική εκπομπή του στον Real FM.

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