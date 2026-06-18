Συνεχίζεται ο «πόλεμος» Ινδίας - Telegram: 150 εκατ. χρήστες «έχασαν» τους λογαριασμούς τους

Ο Πάβελ Ντούροφ, ιδρυτής της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram , δήλωσε σήμερα ότι με την προσωρινή απαγόρευση του Telegram στην Ινδία, η ινδική κυβέρνηση «τιμώρησε» περισσότερους από 150 εκατ. απλούς χρήστες στη χώρα.

Η απαγόρευση δεν σταμάτησε τίποτα και οι διαρροές «απλώς μεταφέρθηκαν σε άλλες εφαρμογές», δήλωσε ο Ντούροφ.

Η Ινδία έχει αποκλείσει προσωρινά την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιήθηκε για να γίνει απόπειρα εξαπάτησης υποψηφίων σε εθνικές εισαγωγικές εξετάσεις ιατρικής, οι οποίες είχαν ήδη πληγεί από καταγγελίες για διαρροή θεμάτων τον περασμένο μήνα, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατομμύρια αποτελέσματα.

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