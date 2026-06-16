Ινδία: Απέκλεισε προσωρινά το Telegram ενόψει εξετάσεων λόγω ανησυχιών για διαρροή των θεμάτων

Η Ινδία απέκλεισε προσωρινά την εφαρμογή Telegram, λόγω ανησυχιών ότι ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για αντιγραφή, λίγες ημέρες πριν από την διεξαγωγή μιας κρίσιμης εισαγωγικής εξέτασης για τις ιατρικές σχολές της χώρας.

Εκατομμύρια φοιτητές θα λάβουν μέρος στην Εθνική Εξέταση Επιλεξιμότητας και Εισαγωγής, ή όπως είναι γνωστή στην Ινδία NEET-UG στις 21 Ιουνίου, αφού οι αρχικές εξετάσεις, οι οποίες είχαν διεξαχθεί για τον Μάιο, ακυρώθηκαν λόγω καταγγελιών για διαρροή των θεμάτων.

Η αρμόδια υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τις εξετάσεις, η NTA, χαιρέτισε την κίνηση της κυβέρνησης, λέγοντας ότι ελήφθη ως μέτρο κατά της «οργανωμένης χρήσης της πλατφόρμας Telegram από ομάδες απατεώνων με σκοπό την εξαπάτηση των υποψηφίων».

Ωστόσο, χρήστες του διαδικτύου και ακτιβιστές έχουν επικρίνει έντονα τον αποκλεισμό της εφαρμογής, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως μια «επιφανειακή λύση» για την αντιμετώπιση ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος.

Το Telegram δεν έχει εκδώσει κάποια επίσημη δήλωση σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης της Ινδίας, ενώ δεν έχει γίνει σαφές πώς ακριβώς θα επιβληθεί ο περιορισμός.

Δώδεκα συλλήψεις για την διαρροή των θεμάτων

Σχεδόν 2,28 εκατομμύρια υποψήφιοι εξετάστηκαν στις 3 Μαΐου σε περισσότερα από 5.000 εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ινδία.

Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά, η αρμόδια υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τις εξετάσεις, η NTA, ακύρωσε τα αποτελέσματα, αφού καταγγελίες για διαρροή των θεμάτων οδήγησαν σε εκτεταμένες διαμαρτυρίες.

Η υπόθεση διερευνάται από το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών της Ινδίας και μέχρι στιγμής έχουν γίνει περισσότερες από δώδεκα συλλήψεις.

Την Τρίτη, η NTA ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής της χώρας έδωσε εντολή στο Telegram να περιορίσει την πρόσβαση στην εφαρμογή σε χρήστες στην Ινδία έως τις 22 Ιουνίου, την επομένη ημέρα της εξέτασης.

Η υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι το Ινδικό Κέντρο Συντονισμού για το Κυβερνοέγκλημα (I4C) κατήργησε έναν «σημαντικό αριθμό καναλιών, ομάδων και bots του Telegram, των οποίων τα ονόματα και το περιεχόμενο διαφήμιζαν ανοιχτά τον δόλιο και παραπλανητικό σκοπό τους».

Η υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι οι διαχειριστές αρκετών καναλιών είχαν ζητήσει εκατοντάδες χιλιάδες ρουπίες από υποψηφίους και τις οικογένειές τους σε αντάλλαγμα για υποτιθέμενη πρόσβαση στις απαντήσεις των εξετάσεων.

Η αρμόδια υπηρεσία ζήτησε επίσης συγγνώμη από τους Ινδούς «που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Telegram για νόμιμους προσωπικούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς και ενημερωτικούς σκοπούς».

Πολλοί επικρίνουν την απαγόρευση

Αν και το κίνητρο της υπηρεσίας για τον αποκλεισμό της εφαρμογής φαίνεται να είναι η καταστολή της εξαπάτησης στις εξετάσεις, πολλοί έχουν επικρίνει την απαγόρευση.

Το Internet Freedom Foundation (IFF), ένας ινδικός οργανισμός υπεράσπισης των ψηφιακών δικαιωμάτων, δήλωσε ότι η απαγόρευση στερείται διαφάνειας και είναι αντισυνταγματική.

«Ο αποκλεισμός του Telegram είναι αναποτελεσματικός και θα τιμωρήσει τους απλούς χρήστες αντί να αντιμετωπίσει τη συστημική πηγή των διαρροών των εξετάσεων. Αυτός ο αποκλεισμός έρχεται τις τελευταίες ημέρες της προετοιμασίας για τις εξετάσεις, όταν χιλιάδες μαθητές βασίζονται στο Telegram για ομάδες μελέτης, διευκρίνιση αποριών και κοινή χρήση πόρων», δήλωσε ο οργανισμός.