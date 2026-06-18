Πιερρακάκης: Περισσότερα από €10 τρισ. ιδιωτικών αποταμιεύσεων στην Ευρώπη

Snapshot Στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότερα από 10 τρισ. ευρώ ιδιωτικών αποταμιεύσεων που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη και την καινοτομία της ηπείρου.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης αποτελούν σημαντικό συμπλήρωμα του συνταξιοδοτικού συστήματος και ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση με θετικό αντίκτυπο στην οικονομία.

Η ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης είναι στρατηγική επιλογή για την Ελλάδα και συμβάλλει στην ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος και στη δημιουργία ενός ευρύτερου επενδυτικού οικοσυστήματος.

Η κινητοποίηση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων προς παραγωγικές επενδύσεις είναι κλειδί για την οικονομική ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στις επόμενες δεκαετίες.

Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής εξαρτάται από την εμπιστοσύνη των πολιτών, που βασίζεται στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη χρηστή διακυβέρνηση των θεσμών επαγγελματικής ασφάλισης. Snapshot powered by AI

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι ένας ισχυρός θεσμός με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για τους εργαζόμενους αποτελούν ένα σημαντικό συμπλήρωμα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Ενισχύουν τη συνταξιοδοτική επάρκεια και επιτρέπουν σε περισσότερους πολίτες να σχεδιάζουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ομιλία του στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Προσθέτοντας, ότι η επαγγελματική ασφάλιση δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στην οικονομική ασφάλεια των πολιτών και στις αναπτυξιακές ανάγκες της οικονομίας. Συνδέει τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση με την ανάπτυξη και μετατρέπει τον σχεδιασμό για το μέλλον σε δύναμη προόδου για το σύνολο της κοινωνίας.

Η ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, ανέφερε επίσης, αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα. Ενισχύει τη συνολική ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, ενδυναμώνει την αποταμιευτική κουλτούρα και συμβάλλει στη δημιουργία ενός ευρύτερου επενδυτικού οικοσυστήματος.

Κατέληξε δε, λέγοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις. Χρειάζεται μεγαλύτερη οικονομική ανθεκτικότητα. Οι ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις μπορούν να αποτελέσουν μέρος της απάντησης.

Αναλυτικά, η ομιλία του υπουργού έχει ως εξής:

«Το θέμα που επιλέξατε για τη φετινή διοργάνωση είναι εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς συνδέεται με μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που υπερβαίνει τα όρια της οικονομικής πολιτικής. Αφορά το πώς η Ευρώπη θα ενισχύσει την ανθεκτικότητά της και θα χρηματοδοτήσει τις μεγάλες προτεραιότητες των επόμενων δεκαετιών.

Η Ευρώπη καλείται να επενδύσει περισσότερο στην άμυνα και την ασφάλεια, στην ενεργειακή αυτονομία, στις ψηφιακές υποδομές, στην τεχνητή νοημοσύνη και στις τεχνολογίες που θα καθορίσουν την ανταγωνιστικότητά της τις επόμενες δεκαετίες. Ταυτόχρονα, οι δημογραφικές εξελίξεις καθιστούν ακόμη πιο σημαντική τη συζήτηση για τη μακροπρόθεσμη επάρκεια των συντάξεων και τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων.

Μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις, προκύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα: Ποιος θα χρηματοδοτήσει το μέλλον της Ευρώπης; Η απάντηση είναι απλή: Η ίδια η Ευρώπη. Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επενδύσει στο μέλλον της και να πολλαπλασιάσει την ισχύ της.

Στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότερα από 10 τρισεκατομμύρια ευρώ ιδιωτικών αποταμιεύσεων. Πρόκειται για ένα τεράστιο οικονομικό απόθεμα, το οποίο μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της ηπείρου μας.

Ωστόσο, την ώρα που το επενδυτικό κενό παραμένει σημαντικό και οι ανάγκες χρηματοδότησης αυξάνονται, σημαντικό μέρος αυτών των κεφαλαίων αναζητά επενδυτικές διεξόδους εκτός Ευρώπης και συμβάλλει στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης άλλων οικονομιών.

Η μεγάλη ευκαιρία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι να φέρει πιο κοντά τις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις και τις ευρωπαϊκές ανάγκες. Να δώσει στις αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων πολιτών τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν την επόμενη γενιά ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, τις κρίσιμες υποδομές, την καινοτομία, την τεχνολογική πρόοδο και τελικά την ίδια την ευρωπαϊκή αυτονομία.

Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά εξίσου μεγάλη είναι και η ευκαιρία. Αν καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε περισσότερες ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις προς όφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας, θα έχουμε θέσει τα θεμέλια για μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική και πιο ισχυρή τις επόμενες δεκαετίες.

Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής προσπάθειας, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης βρίσκονται στην καρδιά της λύσης. Και αυτό γιατί η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων δεν αφορά μόνο τις αγορές. Αφορά τη δημιουργία ισχυρών ευρωπαϊκών θεσμικών επενδυτών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι ακριβώς ένας τέτοιος θεσμός.

Για τους εργαζόμενους αποτελούν ένα σημαντικό συμπλήρωμα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Ενισχύουν τη συνταξιοδοτική επάρκεια και επιτρέπουν σε περισσότερους πολίτες να σχεδιάζουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η επαγγελματική ασφάλιση δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στην οικονομική ασφάλεια των πολιτών και στις αναπτυξιακές ανάγκες της οικονομίας. Συνδέει τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση με την ανάπτυξη και μετατρέπει τον σχεδιασμό για το μέλλον σε δύναμη προόδου για το σύνολο της κοινωνίας.

Για τους πολίτες, η συζήτηση αυτή μεταφράζεται σε ένα απλό ερώτημα: πώς θα δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Η απάντηση περνά μέσα από τις επενδύσεις. Όσο περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις πραγματοποιούνται σε μια οικονομία, τόσο αυξάνονται η παραγωγικότητα, οι μισθοί και οι ευκαιρίες για όλους.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο αναδεικνύεται η σημασία του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης. Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση και συγκεντρώνουν κεφάλαια που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη της οικονομίας. Γι' αυτό και η ανάπτυξή τους αποτελεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα και όχι μόνο εθνική επιλογή.

Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας προϋποθέτει εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο κάθε αποταμιευτικής απόφασης. Είναι ο λόγος για τον οποίο ένας εργαζόμενος επιλέγει να δεσμεύσει ένα μέρος του εισοδήματός του για το μέλλον και ο λόγος για τον οποίο οι πολίτες εμπιστεύονται έναν θεσμό να διαχειριστεί τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Γι' αυτό η διαφάνεια, η λογοδοσία, η χρηστή διακυβέρνηση και η αποτελεσματική εποπτεία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του θεσμού.

Η εμπιστοσύνη χτίζεται καθημερινά. Χτίζεται μέσα από τη συνέπεια, την αξιοπιστία και τα αποτελέσματα. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας. Ενισχύει τη συνολική ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, ενδυναμώνει την αποταμιευτική κουλτούρα και συμβάλλει στη δημιουργία ενός ευρύτερου επενδυτικού οικοσυστήματος.

Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να συμμετέχει ενεργά στη μεγάλη ευρωπαϊκή προσπάθεια για την κινητοποίηση των αποταμιεύσεων και τη διοχέτευσή τους σε παραγωγικές επενδύσεις. Γιατί το διακύβευμα αφορά το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης, τη δυνατότητα των επιχειρήσεών μας να αναπτυχθούν, των οικονομιών μας να γίνουν πιο παραγωγικές και των πολιτών μας να απολαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο ευημερίας.

Οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας απαιτούν μεγάλες απαντήσεις. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις. Χρειάζεται μεγαλύτερη οικονομική ανθεκτικότητα. Οι ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις μπορούν να αποτελέσουν μέρος της απάντησης. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα μετρηθεί τελικά με έναν απλό τρόπο: από το κατά πόσο θα καταφέρουμε να μετατρέψουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο μέλλον σε ευημερία για τις επόμενες γενιές.

Θέλω να συγχαρώ την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης για τη διαχρονική συμβολή της στην ανάπτυξη του θεσμού και για τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου. Με τη δουλειά σας καλλιεργείτε την αποταμιευτική συνείδηση και συμβάλλετε σε μια προσπάθεια που συνδέεται άμεσα με το μέλλον της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρόκειται για μια προσπάθεια με ισχυρό κοινωνικό, οικονομικό και εθνικό αποτύπωμα. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου».

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