Μυστηριώδης «ζώνη» 8.000 χιλιομέτρων στον Ατλαντικό φαίνεται από το Διάστημα

Μια εντυπωσιακή αλλά και ανησυχητική εικόνα καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου μια τεράστια μάζα καφέ φυκιών (Sargassum) σχηματίζει μια θαλάσσια ζώνη μήκους άνω των 8.000 χιλιομέτρων, ορατή ακόμη και από το Διάστημα.

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