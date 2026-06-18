Μυστηριώδης «ζώνη» 8.000 χιλιομέτρων στον Ατλαντικό φαίνεται από το Διάστημα
Οι επιστήμονες προειδοποιούν για τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις
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Μια εντυπωσιακή αλλά και ανησυχητική εικόνα καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου μια τεράστια μάζα καφέ φυκιών (Sargassum) σχηματίζει μια θαλάσσια ζώνη μήκους άνω των 8.000 χιλιομέτρων, ορατή ακόμη και από το Διάστημα.
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