Το κορίτσι των Porta Potty Party συγκλονίζει: «Το μήνυμα που μου έστειλαν οι βασανιστές μου...»

Snapshot Η Μαρία Κοβαλτσούκ υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένης σπασμένης σπονδυλικής στήλης, μετά από επίθεση από τέσσερα άτομα που παραμένουν ελεύθερα και ατιμώρητα.

Οι δράστες της έστειλαν απειλητικό μήνυμα, απειλώντας τη ζωή της και της οικογένειάς της στη Νορβηγία, όπου ζει η μητέρα της.

Η Μαρία βρέθηκε σε ένα πάρτι όπου της επιβλήθηκε η χρήση αλκοόλ και παράνομων ουσιών και αντιμετωπίστηκε ως αντικείμενο από τους επιτιθέμενους.

Μετά την επίθεση, η Μαρία ζήτησε και έλαβε βοήθεια από την αστυνομία, που της παρείχε κουμπιά πανικού για την προστασία της ίδιας και της οικογένειάς της.

Παρά τα σοβαρά τραύματά της, η Μαρία συνεχίζει την αποκατάστασή της και καταγράφει δημόσια την πρόοδό της, ενώ προσπαθεί να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους.

Η Ουκρανή καλλονή που έμεινε με σπασμένη σπονδυλική στήλη και βρέθηκε στην άκρη ενός δρόμου, ισχυρίζεται ότι οι δράστες της άφησαν ένα ανατριχιαστικό σημείωμα μετά την επίθεση.

Αναφερόμενη προηγουμένως στο περιστατικό στο ρωσικό μέσο Ostorozhno, η Μαρία Κοβαλτσούκ είπε ότι αφού έχασε την πτήση της από το Ντουμπάι προς την Ταϊλάνδη, γνώρισε έναν 19χρονο άνδρα που της πρότεινε ότι ο πατέρας του θα μπορούσε να τη μεταφέρει στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας με ιδιωτικό τζετ.

Ελπίζοντας να δεχτεί την προσφορά του νεαρού άνδρα, συμφώνησε να πάει μαζί του και με τους φίλους του σε ένα πάρτι, όμως τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή όταν η παρέα έγινε επιθετική.

Η Μαρία δήλωσε στο MailOnline: «Μετά από λίγο άρχισαν να διασκεδάζουν. Υπήρχε αλκοόλ και παράνομες ουσίες και προσπάθησαν να με βάλουν να συμμετάσχω. Τους εξήγησα ότι δεν ήθελα να συμμετέχω και η συμπεριφορά τους έγινε γρήγορα επιθετική. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήθελαν να είμαι υπό την επήρεια ώστε να κάνω σεξουαλικά πράγματα μαζί τους.

Με αντιμετώπισαν σαν αντικείμενο. Είπαν: “ανήκεις σε εμάς, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε”.»

Η Μαρία περιέγραψε τις τελευταίες της στιγμές πριν την επίθεση, λέγοντας: «Τα πάντα ήταν θολά. Απλώς έτρεξα. Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι. Μετά θυμάμαι για λίγο έναν οδηγό ταξί στον οποίο ζήτησα βοήθεια πριν χάσω τις αισθήσεις μου. Μετά από αυτό ξύπνησα στο νοσοκομείο.»

Η Μαρία εξήγησε ότι τα τραύματά της έμοιαζαν σαν να είχε ξυλοκοπηθεί ή να είχε πέσει από μεγάλο ύψος.

Την περίοδο εκείνη, υπήρχαν υποψίες ότι η Μαρία μπορεί να είχε πέσει θύμα ενός διαβόητου «porta potty party», όπου πλούσιοι άνδρες φέρονται να προσφέρουν μεγάλα ποσά για να κακοποιούν και να εξευτελίζουν νεαρές γυναίκες.

Σε νέα συνέντευξή της στο ίδιο μέσο, η Μαρία ισχυρίζεται ότι έλαβε ένα απειλητικό γράμμα από τους δράστες μετά το περιστατικό.

Όταν επέστρεψε στη Νορβηγία, όπου ζει η μητέρα της, η Μαρία λέει ότι έλαβε ένα ανατριχιαστικό σημείωμα.

«Μέχρι σήμερα, τα τέσσερα άτομα που μου το έκαναν αυτό είναι ακόμα ελεύθερα και δεν έχουν αντιμετωπίσει συνέπειες. Οι αρχές δεν διαπίστωσαν καν τι συνέβη. Απλώς έκλεισαν την υπόθεση», είπε.

«Με προσέγγισαν και απείλησαν να σκοτώσουν την οικογένειά μου. Μου έγραψαν: “πες αντίο στην οικογένειά σου, θα σε βρούμε, θα έρθουμε στη Νορβηγία”. Μετά από αυτό επικοινωνήσαμε με την αστυνομία και μας έδωσαν κουμπιά πανικού. Κάθε μέλος της οικογένειας έχει ένα, σε περίπτωση ανάγκης. Όταν πατηθεί, ειδοποιείται άμεσα η αστυνομία.»

Η Μαρία υπέστη καταστροφικά τραύματα στην επίθεση, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών καταγμάτων σε όλο της το σώμα, συντριπτικών κακώσεων στην κνήμη και την περόνη. Επίσης υπέστη κατάγματα και στις δύο κλείδες, καθώς και σοβαρούς τραυματισμούς στο τριχωτό της κεφαλής και στο κρανίο.

Το μοντέλο έχει καταγράφει δημόσια την πορεία αποκατάστασής της, ανεβάζοντας βίντεο από την αποθεραπεία της και ακτινογραφίες των τραυμάτων της.

«Ένα χρόνο μετά, εξακολουθεί να μοιάζει εξωπραγματικό. Μαθαίνω να εμπιστεύομαι ξανά τους ανθρώπους. Μπορώ να περπατήσω τώρα, αν και ακόμα χρησιμοποιώ πατερίτσες. Νιώθω ξανά ζωντανή και ξαναχτίζω τον εαυτό μου», πρόσθεσε.

