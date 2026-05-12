Βαθαίνει το ρήγμα στο ΝΑΤΟ: Η Ισπανία προτείνει τη δημιουργία στρατού της ΕΕ για προστασία

Αμερικανοί στρατιώτες επιβαίνουν σε όχημα μάχης Bradley κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης με πραγματικά πυρά «Strong Griffon 2025» σε πεδίο εκπαίδευσης στο Pabrade, βόρεια της πρωτεύουσας Βίλνιους, Λιθουανία, 29 Οκτωβρίου 2025

Τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού για την προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά η Ισπανία, υποστηρίζοντας πως η ήπειρος δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στο ΝΑΤΟ, δείχνοντας πως οι ισορροπίες στο εσωτερικό της βορειοατλαντικής συμμαχίας έχουν διαταραχθεί σοβαρά στη σκιά της σύγκρουσης Μαδρίτης - Ουάσινγκτον

Η πρόταση διατυπώθηκε από τον Ισπανό υπουργό Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, με δήλωσή του στο Politico, ο οποίος αιτιολογώντας την, υποστήριξε πως το ΝΑΤΟ, το οποίο από την ίδρυσή του το 1949 κυριαρχείται από τις ΗΠΑ, ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστο ως προς την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας.

Jose Manuel Albares AP

Πρόσθεσε ότι αν η ΕΕ δεν ήταν εξαρτημένη από το ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορούσε να κρατάει όμηρο την ασφάλεια της Ευρώπης.

«Δεν μπορούμε να ξυπνάμε κάθε πρωί αναρωτώμενοι τι θα κάνουν οι ΗΠΑ στη συνέχεια… οι πολίτες μας αξίζουν κάτι καλύτερο. Αυτή είναι η στιγμή της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ευρώπης. Οι Αμερικανοί μας καλούν προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να απαλλαγούμε από την εξάρτηση. Απαλλαγή από την εξάρτηση σημαίνει απαλλαγή από τον εξαναγκασμό, είτε πρόκειται για δασμούς είτε για τη χρήση στρατιωτικής απειλής. Και απαλλαγή από τις συνέπειες των αποφάσεων άλλων» δήλωσε ο Αλμπάρες.

Η Ισπανία υπήρξε ένας από τους πιο έντονους αντιπάλους των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει επιπλέον εμπορικούς δασμούς στη χώρα, μετά την άρνησή της να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επίσης υποδείξει ότι θα μπορούσε να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τις βάσεις στην Ισπανία και ότι θα προσπαθούσε ακόμη και να αποβάλει τη χώρα από το ΝΑΤΟ λόγω της άρνησης του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεζ να υποστηρίξει τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν.

Ο Αλμπάρες είπε ότι θέλει να δει την ΕΕ να διαμορφώνει τη δική της εκδοχή του Άρθρου 5, της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας που ορίζει ότι μια επίθεση σε έναν σύμμαχο αποτελεί επίθεση σε όλους τους συμμάχους.

«Η μαγεία του ΝΑΤΟ είναι ότι αν ανήκεις στο ΝΑΤΟ, δεν συμβαίνει τίποτα, επειδή κανείς δεν τολμά να δοκιμάσει αν το Άρθρο 5 λειτουργεί πραγματικά ή όχι. Αυτό είναι που πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε – την αποτροπή. Ότι αν θέλεις να τα βάλεις μαζί μου, πήγαινε αλλού. Γιατί εμείς θα παραμείνουμε ενωμένοι».

Επί του παρόντος, η ΕΕ διαθέτει μια πιο αδύναμη εκδοχή αυτού – το Άρθρο 42.7 – το οποίο ορίζει ότι αν ένα κράτος μέλος δεχθεί επίθεση, όλα τα άλλα έχουν την υποχρέωση να το υποστηρίξουν. ‍

Ωστόσο, λίγοι πιστεύουν ότι η ήπειρος διαθέτει επαρκώς ισχυρή στρατιωτική ικανότητα ώστε να καταστήσει το Άρθρο 42.7 ένα ουσιαστικό αποτρεπτικό μέσο. ‍

Οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ τείνουν προς την επιδείνωση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει «πολύ υψηλότερους» δασμούς στην ΕΕ έως τις 4 Ιουλίου, εάν η Ένωση δεν μειώσει στο μηδέν τους δικούς της δασμούς στις ΗΠΑ. ‍

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την απειλή του, ένα αμερικανικό εμπορικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι τελευταίοι παγκόσμιοι δασμοί 10% του Τραμπ δεν επιτρέπονται βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας.