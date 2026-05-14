Ο Τραμπ έλαβε υπόσχεση από τον Σι: Η Κίνα δεν θα παράσχει στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν
Ο Τραμπ είχε ζητήσει προσωπικά από τον Σι να μην εξοπλίσει το Ιράν
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Κινέζος ομόλογός του τον διαβεβαίωσε πως το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό, εν μέσω της συνεχιζόμενης περιφερειακής σύγκρουσης και της έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Σι υπογράμμισε ότι η Κίνα δεν αποστέλλει όπλα στην Τεχεράνη, ζήτημα που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη ευαισθησία καθώς η Ουάσιγκτον εκφράζει ανησυχίες για ενδεχόμενη ξένη στρατιωτική στήριξη προς το Ιράν.
Το Reuters είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι ο Τραμπ αποκάλυψε πως είχε ζητήσει προσωπικά από τον Σι να μην εξοπλίσει το Ιράν.
