Οι Αλβανοί «κηπουροί» που περνούσαν καθημερινά τα σύνορα για να φροντίσουν δενδρύλλια κάνναβης

Σε δύσβατη δασώδη περιοχή της Αγίας Μαρίνας Πωγωνίου, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, εντοπίστηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης μια φυτεία με συνολικά 1.650 δενδρύλλια κάνναβης. Την επιχείρηση πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), σε συνεργασία με τις αρχές της Αλβανίας και την Ε.Κ.Α.Μ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «κηπουροί» της φυτείας, Αλβανοί πολίτες, περνούσαν τα σύνορα για να περιποιηθούν τα δενδρύλλια, αλλά δεν ήταν παρόντες κατά την αστυνομική επιχείρηση, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν συλλήψεις στην Ελλάδα. Ωστόσο, πραγματοποιήθηκε μία σύλληψη στην Αλβανία.

Τα δενδρύλλια, ύψους από 1 έως 3 μέτρα, εκριζώθηκαν, κατασχέθηκαν και στη συνέχεια κάηκαν με τη συνδρομή πυροσβεστών. Στο σημείο κλήθηκε και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ιωαννίνων, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών.

