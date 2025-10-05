Νέα σύλληψη Τούρκου για ναρκωτικά και βία κατά αστυνομικών

Η επιχείρηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη έρευνα μετά τη σύλληψη του 27χρονου Τούρκου στην Ξάνθη για οπλοκατοχή

Νέα σύλληψη Τούρκου για ναρκωτικά και βία κατά αστυνομικών
Αρχείου - Eurokinissi
Σε νέα σύλληψη Τούρκου υπηκόου προχώρησε η ελληνική αστυνομία, χθες, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στην Αθήνα. Πρόκειται για έναν 25χρονο, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Η σύλληψη του 25χρονου εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας που ξεκίνησε μετά τη σύλληψη ενός 27χρονου υπηκόου Τουρκίας στις 3 Οκτωβρίου στην Ξάνθη, ο οποίος κατείχε πλήθος πυροβόλων όπλων.

Ναρκωτικά και χρήματα

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη μέσα σε σπίτι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • Κάνναβη συνολικού καθαρού βάρους 48,1 γραμμαρίων (φυτικά αποσπάσματα και αυτοσχέδιο τσιγάρο).

  • Το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον δεσμεύσουν, ο 25χρονος αντιστάθηκε.

Οι κατασχεθείσες ουσίες έχουν σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακές εξετάσεις. Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

