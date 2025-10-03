Καστοριά: Συλλήψεις ανηλίκου και δύο νεαρών για ναρκωτικά - Τα έκρυβαν σε «καβάτζα»

Τρεις νεαροί, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, συνελήφθησαν στην Καστοριά για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το μεσημέρι της Πέμπτης (2/10) αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση σε δασική περιοχή, όπου οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν σημείο ως «καβάτζα» για την απόκρυψη και μετέπειτα διάθεση ναρκωτικών στην πόλη.

Κατά τις έρευνες σε αυτόν τον χώρο, στην κατοχή τους αλλά και στο σπίτι του 18χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 37 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, 42 σακουλάκια τύπου zip, τρία κινητά με ισάριθμες κάρτες SIM, δύο μπαταρίες και ένα βάζο με υπολείμματα κάνναβης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.