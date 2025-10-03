Συνελήφθησαν δύο νεαροί στα Γλυκά Νερά: 25χρονος πέταξε τα ναρκωτικά και χτύπησε αστυνομικούς

Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 25 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης (30/9) στα Γλυκά Νερά από αστυνομικούς της Δίωξης Παιανίας. Στην κατοχή τους και στο σπίτι τους βρέθηκαν συνολικά πάνω από 300 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, πλαστά χαρτονομίσματα, χρήματα και διάφορα αντικείμενα όπως μαχαίρι και τρίφτες.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 25χρονος προσπάθησε να διαφύγει πετώντας στο δρόμο σακούλα με 276 γραμμάρια κάνναβης ενώ επιτέθηκε και στους αστυνομικούς. Στην κατοχή του 20χρονου βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Οι δύο συλληφθέντες που είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοιες υποθέσεις οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: