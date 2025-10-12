Κόρινθος: Εκτενή φυτεία 120 δένδυλλίων κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί

Φυτεία 120 δενδυλλίων εντοπίστηκε μέσα σε ελαιώνα στον Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στην Κόρινθο, με τις έρευνες των αρχών να βρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιεργητών της.

Ο εντοπισμός έγινε από αστυνομικούς το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, αναφέρει το korinthostv.gr.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση και εξερεύνηση στην πιο πάνω περιοχή, κατά την οποία, εντοπίστηκε, σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, φυτεία κάνναβης, όπου καλλιεργούνταν 120 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,2 μέτρων περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Τα δενδρύλλια εντοπίστηκαν εντός ελαιώνα στον Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης. Korinthostv.gr

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κλαδίσκοι από τα δενδρύλλια και τμήματα από αυτά, τα οποία είχαν αποκοπεί και απλωθεί για αποξήρανση, συνολικού βάρους 7,5-κιλών περίπου, καθώς επίσης εργαλεία και αρδευτικός εξοπλισμός.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που καλλιεργούσαν την φυτεία.

