Τραγωδία στο Λουτράκι: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα
Από το Λιμεναρχείο Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.
Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κορίνθου ότι μία 70χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από την παραλία Λουτρακίου.
Στην 70χρονη, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
