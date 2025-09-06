Τραγωδία σο Γύθειο: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από την θάλασσα

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Γυθείου ότι ένας 75χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, στην παραλία «ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ» του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας.

Ο 75χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων.

Από το Λιμεναρχείο Γυθείου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.

