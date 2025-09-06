Τραγωδία σο Γύθειο: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από την θάλασσα

Ο 75χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη

Newsbomb

Τραγωδία σο Γύθειο: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από την θάλασσα

Unsplash

ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Γυθείου ότι ένας 75χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, στην παραλία «ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ» του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας.

Ο 75χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων.

Από το Λιμεναρχείο Γυθείου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Trapper στην «παγίδα» της ΑΑΔΕ για ρολόι 116.000 ευρώ

01:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Δεν έχουμε φόβο, είμαστε καλή ομάδα» - Όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς!

01:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κλιμάκωση με Βενεζουέλα - Αναπτύσσουν 10 F-35 στο Πουέρτο Ρίκο

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είμαστε σε πολύ βαθιές διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ανησυχία για θανάτους ομήρων

00:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σο Γύθειο: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από την θάλασσα

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Ελλάδα – Λευκορωσία

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Έως 50% εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και 30% σε αεροπορικά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Υπέγραψε το διάταγμα μετονομασίας του υπουργείου Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου»

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Όλα μηδέν στην Κοπεγχάγη, πήρε «κεφάλι» η Ελλάδα!

23:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οίκος αξιολόγησης DBRS: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ - Σταθερές οι προοπτικές της οικονομίας

23:40TRAVEL

Αυτή είναι η παραλία δίπλα στην Αθήνα με τις τοπ κριτικές στο Google

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Πότε είναι ο κρίσιμος αγώνας με τη Δανία

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική βγαλμένη από… PlayStation!

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αμφισβητεί την ισραηλινή εκδοχή για το «διπλό χτύπημα» στο νοσοκομείο το πρακτορείο AP

23:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1 (τελικό): Εντυπωσιακό ξεκίνημα στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Κατά της κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων το Βέλγιο - «Θα αποσταθεροποιήσει το ευρώ»

23:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υπόσχεται «αντίποινα» με νέους δασμούς στην Ε.Ε., λόγω του προστίμου στη Google

23:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ο Τάσος Μπακασέτας «έπιασε» Νίκο Μαχλά και Μίμη Παπαϊωάννου

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Οι δασικές πυρκαγιές επιδεινώνουν την ποιότητα του αέρα σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ημέρα που οι Navy SEALs σκότωσαν αθώους στη Βόρεια Κορέα - Η αποτυχημένη «κατασκοπική» επιχείρηση για την υποκλοπή επικοινωνιών του Κιμ

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Τι συνέβη στην ταβέρνα «Αξιώτισσα» με τους Εβραίους τουρίστες - Η κόντρα συνεχίζεται

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Καυσίμων - Απειλές για τη ζωή τους δέχονται όσοι τολμούν και μιλούν

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική βγαλμένη από… PlayStation!

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αδιανόητη ουρά δεκάδων μέτρων για γνωστό fast food (video)

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

18:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Προσοχή Αδιέξοδο!» - Χρειαζόμαστε αναπτυξιακό σοκ αντίστοιχο της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Αντίπαρος: Φωτογράφιζε κορίτσια σε παραλία γυμνιστών – Πήραν την κατάσταση στα χέρια τους οι λουόμενοι

01:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Δεν έχουμε φόβο, είμαστε καλή ομάδα» - Όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς!

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Μελχισεδέκ: «Ο κληρικός στα ροζ βίντεο δεν είμαι εγώ»

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ποιοι θα κληρονομήσουν την περιουσία του σχεδιαστή μόδας

17:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague 2025: Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κορυφαία φάση της ημέρας

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Υπέγραψε το διάταγμα μετονομασίας του υπουργείου Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου»

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ