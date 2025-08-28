Τραγωδία στο Κορωπί: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Βουλιαγμένης ότι ένας 65χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της Λομβάρδας Κορωπίου.

Στον 65χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Βουλιαγμένης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Διαβάστε επίσης