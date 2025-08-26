Αντίρριο: Δύτης εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα

Άντρας αγνώστων στοιχείων με στολή δύτη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της ανατολικής προβλήτας του Αντιρρίου, το μεσημέρι της Τρίτης 26/8.

Ο άνθρωπος ανασύρθηκε με τη συνδρομή δύτη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο ο Άγιος Ανδρέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr, ο άντρας ψάρευε συχνά στην περιοχή του Αντιρρίου