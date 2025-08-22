Ψαρά: Νεκρός 84χρονος ψαροντουφεκάς στη θαλάσσια περιοχή «Λάδια»

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Ψαρά, όπου ένας 84χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Λάδια», στη δυτική πλευρά του νησιού.

Ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί για υποβρύχια αλιεία μαζί με έναν ακόμη λουόμενο, όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Περισυλλέχθηκε από ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, και μεταφέρθηκε άμεσα στο λιμάνι των Ψαρών.

Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκε στο Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Ψαρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Λιμενική Αρχή Ψαρών.