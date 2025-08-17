Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 61χρονος λουόμενος – Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν

Τραγική κατάληξη είχε το μεσημέρι της Κυριακής το μπάνιο ενός 61χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Σερβίας, στη θαλάσσια περιοχή των Νέων Βρασνών στη Θεσσαλονίκη.

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, ενώ άμεσα έσπευσε στο σημείο πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, προκειμένου να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, αυτές δεν είχαν αποτέλεσμα.

Η σορός του 61χρονου μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Σύμφωνα με τις αρχές, έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.