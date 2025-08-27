Η στιγμή της συντριβής αεροσκάφους στη θάλασσα - Βίντεο με τη δραματική διάσωση του πιλότου

Από θαύμα έζησε ο πιλότος - Άμεση και αποτελεσματική η επέμβαση των διασωστών

Η στιγμή της συντριβής αεροσκάφους στη θάλασσα - Βίντεο με τη δραματική διάσωση του πιλότου
Το φως της δημοσιότητας είδε ένα εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της συντριβής ενός μικρού αεροσκάφους στον ωκεανό αλλά και τη διάσωση του πιλότου, Mark Finkelstein, στο νησί Όουκ, στον Καναδά.

Το περιστατικό συνέβη στις 7:33 μ.μ., όταν το αεροσκάφος του Finkelstein άρχισε να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στον κινητήρα. Ο πιλότος, αδυνατώντας να επιστρέψει στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Κέιπ Φίαρ, αναγκάστηκε να λάβει την κρίσιμη απόφαση να πραγματοποιήσει επείγουσα προσθαλάσσωση. Όπως ανακοινώθηκε, ο πιλότος απέφυγε την προσγείωση στην παραλία, καθώς η περιοχή ήταν γεμάτη με κόσμο.

Το βίντεο δείχνει το αεροπλάνο να αγγίζει την επιφάνεια της θάλασσας και να ανατρέπεται αμέσως. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου των Αρχών, ο πιλότος επιβίωσε καθώς «στριμώχτηκε» στο πίσω μέρος της καμπίνας.

Οι διασώστες τον καθοδήγησαν να βγει με τα πόδια, βουτώντας υποβρυχίως μέσα από το παρμπρίζ του αεροπλάνου. Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

Η άμεση κινητοποίηση των ομάδων διάσωσης αποδείχθηκε καθοριστική. Μέλη της Μονάδας Ασφάλειας Παραλίας του Όουκ Άιλαντ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σάουθπορτ και της Υπηρεσίας Διάσωσης Νερού βρίσκονταν ήδη στην περιοχή, έχοντας ανταποκριθεί σε άλλο περιστατικό. Αυτή η συγκυρία επέτρεψε την άμεση επέμβαση.

Μέσα σε λίγα λεπτά από την προσθαλάσσωση, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τον πιλότο και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια στην ακτή.

*Με πληροφορίες από Washington Post και wect

