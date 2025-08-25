Ζάκυνθος: Αγωνία για 14χρονο κορίτσι που «έσβησε» ενώ έκανε μπάνιο στη θάλασσα

Λαχτάρισαν οι λουόμενοι στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Καλαμάκι, στη Ζάκυνθο, όπου το μεσημέρι της Κυριακής (24/08) ένα κορίτσι μόλις 14 ετών κόντεψε να πνιγεί.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η ανήλικη έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε, ωστόσο της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, με αποτέλεσμα να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και στη συνέχεια ακτοπλοϊκώς στην Κυλλήνη, απ' όπου διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» της Πάτρας.

Το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.

Για το περιστατικό, το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα, προχώρησε αρχικά στη σύλληψη των γονέων της 14χρονης για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα περί έκθεσης σε κίνδυνο.

Ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς διαπιστώθηκε ότι τη στιγμή του συμβάντος βρίσκονταν και οι δύο μαζί με την κόρη τους, στη θάλασσα.