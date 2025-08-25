Ζάκυνθος: 14χρονη παραλίγο να πνιγεί στην παραλία - Συνελήφθησαν οι γονείς της
Η 14χρονη έχασε τις αισθήσεις της μέσα στη θάλασσα και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες
Το Λιμεναρχείο Ζακύνθου προχώρησε στη σύλληψη των γονιών ενός 14χρονου κοριτσιού χθες, Κυριακή 24 Αυγούστου, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς το κοριτσάκι, το οποίο, προφανώς, διέφυγε της προσοχής τους, παρ’ ολίγον να πνιγεί στη θαλάσσια περιοχή του Καλαμακίου.
Η 14χρονη έχασε τις αισθήσεις της μέσα στη θάλασσα και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Ακολούθως, μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκώς στην Κυλλήνη, από όπου διακομίστηκε στο παιδιατρικό Νοσοκομείο “ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ” στην Πάτρα.
