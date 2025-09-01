Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από πτώση από μπαλκόνι
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο κενό παραμένουν αδιευκρίνιστες
Ένας ηλικιωμένος άνδρας στην κεντρική Εύβοια βρέθηκε νεκρός την Κυριακή το μεσημέρι, αφού έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του.
Όπως αναφέρει το eviathema.gr, το περιστατικό συνέβη σε χωριό κοντά στη Χαλκίδα, με τις συνθήκες της πτώσης να παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Αμέσως μετά την πτώση, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει προανάκριση για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
