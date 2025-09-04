Πάτρα: Σύλληψη ηλικιωμένου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 8χρονης

Ένα περιστατικό που προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) στην Πάτρα.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνέλαβαν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος φέρεται να προσέβαλε την γενετήσια αξιοπρέπεια ενός ανήλικου κοριτσιού μόλις 8 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος της μικρής, γεγονός που οδήγησε άμεσα στην κινητοποίηση και τη σύλληψή του.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυξημένης προσοχής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης γύρω από την προστασία των παιδιών, καθώς τέτοιου είδους συμπεριφορές συνιστούν ευθεία επίθεση στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά τους.

Με πληροφορίες από pelop.gr

