Νέα σύλληψη για την υπόθεση της αρπαγής του βρέφους στην Ακρόπολη - Χειροπέδες σε 17χρονο

Συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης ένας ανήλικος για την υπόθεση της αρπαγής βρέφους, που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της Ακρόπολης.

Είναι ο 17χρονος που άρπαξε το μωρό από τα Καμίνια και το έφησε σε καρότσι στην Ακρόπολη.

Ο ίδιος μάλιστα είχε αρπάξει κι άλλο μωρό στην πρωτοφανή υπόθεση του περασμένου Μαϊου, όταν το πήρε από σούπερ μάρκετ της Ομόνοιας και το παράτησε δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στον Άλιμο.

Ο ανήλικος συνελήφθη από στελέχη του τμήματος Προστασίας Ανηλίκων στην περιοχή του Αλίμου.

Το περίπου 30 ημερών μωρό εντόπισε μια περαστική σε πάρκο στην οδό Καλλιρόης στην Ακρόπολη το βράδυ της Τετάρτης (3 Σεπτεμβρίου) και ειδοποίησε τους αστυνομικούς και αμέσως το μετέφερε στο Α.Τ. της περιοχής.

Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε μια γυναίκα Ρομά στο Α.Τ. Καμινίων, υποστηρίζοντας ότι έδωσε το παιδί σε έναν άνδρα σε σούπερ μάρκετ για να ψωνίσει και εκείνος το πήρε και έφυγε.

Το μωρό με εντολή εισαγγελέα διακομίσθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία ενώ η γυναίκα Ρομά συνελήφθη από τους αστυνομικούς, καθώς υπάρχουν ερωτήματα γιατί το μωρό εντοπίστηκε στην περιοχή της Ακρόπολης και εκείνη πήγε στο Α.Τ. Καμινίων να καταγγείλει την εξαφάνιση αρκετές ώρες μετά.

Η υπόθεση του Αλίμου

Η υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε την Τετάρτη (14/5) εγκαταλελειμμένο σε σακούλα, δίπλα από κάδο απορριμμάτων στον Άλιμο, εξετάζεται από τις Αρχές, ενώ πιθανό θεωρείται να υπάρχει κύκλωμα αγοραπωλησίας βρεφών πίσω από το σοβαρό περιστατικό.

Τότε, το μόλις 3 μηνών κοριτσάκι διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για εξετάσεις με τους γιατρούς να διαπιστώνουν πως είναι καλά στην υγεία του.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, εξετάζουν το βίντεο που δείχνει τον άγνωστο άνδρα να εμφανίζεται σε σούπερ μάρκετ της Ομόνοιας (και όχι μόνο) και με άλλα γυναίκες Ρομά ενώ μια πληροφορία είναι ότι ο εν λόγω άνδρας φέρεται - κατά μαρτυρίες - να έχει θεαθεί και στο παρελθόν με την 43χρονη γιαγιά του βρέφους, το οποίο άρπαξε.